程思嘉LPGA Symetra Tour摘冠　個人職業生涯首冠

▲中國信託高球女將程思嘉LPGA Symetra Tour摘冠。（圖／中信提供）

記者王翔／綜合報導

中國信託商業銀行贊助的高球女將程思嘉，今（19）日於美國LPGA次巡賽（Symetra Tour）的「FireKeepers Casino Hotel Championship」中，三回合以低於標準桿13桿的203桿成績，摘下后冠。這座冠軍獎盃對程思嘉來說有三個第一的意義，不僅是今年的第一勝，也是她在LPGA次巡賽的第一冠，及轉戰職業後的第一場勝利。

位於美國密西根州Battle Creek Country Club舉辦的「FireKeepers Casino Hotel Championship」，程思嘉首輪抓下6隻小鳥、吞2柏忌，取得領先組地位；第二輪手感發燙，第2洞起連抓3鳥，全天繳出5鳥、0柏忌的成績並列第二，僅差領先者1桿；決賽輪的第17洞、第18洞攻上果嶺後，程思嘉穩穩推進抓鳥，最後以2桿差距封后，贏得職業生涯首座冠軍！這一勝助攻程思嘉在LPGA次級巡迴賽的獎金排名躍升至第三名，幾乎篤定明年能重回LPGA賽場。

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程思嘉職業賽首嚐冠軍滋味難掩激動，坦言這個冠軍獎盃已經等了很久，之前付出的所有努力都是值得的！她感謝家人的支持，尤其在美國身兼司機與桿弟的媽媽，如果沒有媽媽的陪伴她可能贏不了這場冠軍，並感謝贊助商中國信託銀行長久以來的力挺，在她狀況不理想的時候，依舊持續鼓勵和支持，讓她能無後顧之憂奮力揮桿、贏得榮耀。

1997年出生的程思嘉15歲時即寫下臺灣最年輕業餘選手贏得職業賽冠軍的紀錄，2015年轉戰職業，先後在臺灣與美國歷練，程思嘉始終保持積極進取的態度，果然不負眾望迎來勝利，這正是中國信託「堅持信仰、成就夢想」理念的具體實踐。

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