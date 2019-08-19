中職／考進歷史所研究能高　周思齊：我沒有亂斜槓

▲周思齊。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／綜合報導

中信兄弟周思齊去年底考上師範大學台灣史研究所，而且身兼球員工會理事長，但他的論文研究議題是能高團棒球隊，他說：「我一直都沒有斜槓，只是換一個角度看棒球。」

周思齊創辦台灣球芽發展協會，在2018年當選中華職棒球員工會理事長，去年底考取國立台灣師範大學臺灣史研究所，今年3月出書《Game On！周思齊的九局下半》。

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為什麼周思齊會選擇念臺灣史研究所？周思齊說：「外界對我說，周思齊到處亂斜槓，斜槓來斜槓去，其實我終其不離一個本質是棒球，我念的是棒球、我研究的議題也是棒球，獎學金也是棒球，一直都沒有斜槓，只是換一個角度看棒球，從歷史文化看棒球。」

周思齊在研穿所研究的議題是能高團棒球隊，他語重心長的表示，「能高的棒球文化如果沒有被研究，會很可惜，這是棒球的根，我們真正的大學長是他們，他們是遺留棒球文化的人，如果小時候有讀到文獻的話，我會很有榮耀，我的學長是誰？大家在講紅葉少棒，很少會探討光復的棒球？太巴塱的棒球？還有一些偉大的人。」

他表示，台灣文獻中很少有能高團棒球隊的研究，日本方面留下來的反而比較多，台灣方面要快去留存能高團耆老的口述，不然以後很難有歷史留存下來，要把這段歷史保存。

其實周思齊小時候就立下2個志願，一個是讀大學、一個是加入兄弟象，他表示，小時候在光復鄉，有很多大學生教書，讓自己很響往大學生活，變成一個目標跟夢想。

周思齊表示，打棒球加入兄弟象也是我的夢想，高中畢業差一點投入那魯灣職棒，但堅持要念真正的大學 很堅持，於是就去讀輔大，學業非常嚴格，後來覺得我比較聰明選擇書，課業雖然辛苦但改變很多，眼界也不一樣。