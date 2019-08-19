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The North Face走出健身房　整個城市都是我的運動場

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▲The North Face整個城市都是我的健身房。（圖／聯太國際公關顧問提供）

▲The North Face整個城市都是我的健身房。（圖／聯太國際公關顧問提供 以下同）

記者潘泓鈺／綜合報導

現代人工作壓力大，生活節奏緊湊，如何紓壓成為一大課題。據美國耶魯大學研究，運動是紓壓效果最好的方式。研究結果顯示，有在運動的人心理健康狀況不好的天數比不運動者少22.9%。也許有人會選擇花錢到健身房運動，但誰說運動要去健身房？近幾年來從歐美興起並延燒到亞洲的新運動趨勢「Outdoor Traing戶外訓練」，其實整個城市中都充滿著能讓人運動訓練的小角落，街頭、公園、階梯、斜坡，用心探索戶外一切的美好，整個城市都是你的運動場。

初次嘗試走出健身房運動可能會不知道從哪裡開始，The North Face特別舉辦城市開練課程，由專業教練教大家利用城市中現有空間運動訓練。運動維持身心健康時，也要顧外觀時尚機能，為城市健身愛好者提供更多運動選擇之外，更為了明年度的TNF100越野賽事做準備。The North Face以現代都市美學打造一系列全新運動戶外裝備，能讓城市健身愛好者提供更多選擇外，讓運動健身者跑在路上時，更以其專業性能成為極佳運動助力，享受運動的暢快。

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▲The North Face整個城市都是我的健身房。（圖／聯太國際公關顧問提供）

機能之外賦予時尚感除兼顧外觀設計，為應對不同強度的運動需求，專為都市運動所打造，使用FLASHDRY及FLASHDRY XD面料技術，同時搭載防風防潑水技術，打造親膚防風戶外套頭衫及多功能夾克，為健身愛好者們提供兼具透氣感與街頭潮流元素的戶外運動選擇。專為男生打造的Transparent 2L Anarok雙層半拉鍊套頭衫，將經典街頭元素與防風保暖的功能性完美結合，為各種戶外運動提供全天候支援。女生專屬3合1夾克，大膽採用超短透明防風外層與柔軟針織內膽碰撞，既能型搭出街，也可隨時開練。

越野訓練系列，也同步推出T恤、褲裝等，帶來全新想像和自在選擇。 Beyond The Wall長袖專為男性攀岩愛好者量身打造，肩部褶襉設計有效減少拉扯，提高運動靈活性。為女性打造的Workout Novelty 短款tee，選取藍、白主色，線條利落。面料柔軟快乾，適用各種高強度運動時，又能輕鬆打造都市運動風格。越野訓練系列運動長褲延續了以往細膩剪裁，無論是戶外慢跑，還是重量訓練，都能提供風雨無阻的乾爽運動體驗。

▲The North Face整個城市都是我的健身房。（圖／聯太國際公關顧問提供）

▲The North Face整個城市都是我的健身房。（圖／聯太國際公關顧問提供）

▲The North Face整個城市都是我的健身房。（圖／聯太國際公關顧問提供）

關鍵字： The North Face登山
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