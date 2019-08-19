世籃賽／美國赴澳洲備戰決定12人名單　塞爾維亞成連霸最大阻礙

▲美國男籃華克(左)。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

在世界盃尋求3連霸的美國隊，今夏歷經了嚴重的「辭退潮」，火箭前鋒塔克(P.J. Tucker)、國王21歲控衛福克斯(De'Aaron Fox)近日又接連退出，名單上只剩13人。他們預計飛往澳洲為世界盃做最後備戰，與澳洲和加拿大進行3場熱身賽，決定最終的12人名單，在熱身賽取得7連勝的塞爾維亞成為他們的最大勁敵。

本屆美國男籃「星光」黯淡，到拉斯維加斯進行訓練營仍持續有球員退出，火箭前鋒塔克以扭傷為由退隊，國王潛力控衛福克斯則在美國隊以90比81力克勁敵西班牙後，突然以專心備戰新賽季為由閃電辭退，如此一來名單上只剩13人。

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美國隊接下來將移師澳洲做最後準備，當地時間22日和24日與澳洲男籃進行2場熱身賽，26日則將在雪梨巨蛋體育館(Qudos Bank Arena)面對加拿大，這場也是他們在世界盃開打前的最後一場熱身賽。

儘管美國隊陣容星度明顯不足，幾位被列入大名單的大牌球星如哈登(James Harden)、戴維斯(Anthony Davis)等早早就宣布不打，但仍被看好有望挑戰3連霸。不過擁有金塊一哥約基奇(Nikola Jokic)、「巨神兵」馬揚諾維奇(Boban Marjanovic)和「歐洲之王」特奧多西奇(Milos Teodosic)等球星的塞爾維亞，可能會成為他們連霸路上的最大勁敵。

▲金塊中鋒約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

塞爾維亞近2場熱身賽分別以32分痛宰義大利，並在約基奇輪休之下，於延長賽以5分差力克「字母哥」領軍的希臘，豪取7連勝。

約基奇上季打出生涯年，繳出場均20.1分、10.8籃板和7.3助攻，外帶1.4抄截的全能數據，季後賽14場更有場均25.1分、13籃板和8.4助攻的巨星表現，除了是金塊的當家得分手，傳球能力更讓對手頭痛。另一位中鋒馬揚諾維奇，曾連3年奪得塞爾維亞超級聯賽MVP，上季他在NBA場均上場時間僅11.7分鐘，就能高效攻得7.3分、4.6籃板。

塞爾維亞外線有昔日的「歐洲之王」特奧多西奇和國王外線得分手波格丹維奇(Bogdan Bogdanovic)；前鋒線上則有畢耶利察(Nemanja Bjelica)和拉杜利察(Miroslav Raduljica)，陣容相當完整。

▲福克斯(右)閃電退隊。（圖／達志影像／美聯社）

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