運動雲

>

中職／暫居全壘打、安打、打點王　朱育賢：豐收的一年

ETtoday運動雲

▲▼0814 中職富邦VS桃猿-朱育賢。（圖／記者黃克翔攝）

▲朱育賢。（圖／記者黃克翔攝）

記者歐建智／綜合報導

Lamigo桃猿朱育賢目前暫居全壘打王、安打王及打點王，他表示，今年是豐收的一年，很多情況都面對到了，最後都把它突破，自己像海棉一樣，每年都有要學的東西，讓自己變得更強。

朱育賢是在2015年選秀第7輪被桃猿選中，如今是桃猿主力打者，今年目前以128支安打、25支全壘打及86打點暫居第一，打擊率0.374則是位居第2。

請繼續往下閱讀...

他表示，自己每一年都有很多收穫，今年收穫很特別，之前開低走高，今年開高但有一點走低，卻是豐收的一年，很多情況都面到，最後都把它突破。

朱育賢用自己的例子告訴後輩，他說：「相信自己可以做得到，不要因順位很後面而否定自己，對自己要有信心，這幾年走過來，給自己的信心愈來愈夠，相信自己做得到，可以幫球隊拿下勝利，不要給自己終點，每天都有每天可以學的東西。」

他表示，大的收穫是打擊上幫助球隊，小的是團隊如何幫助別人也是收穫，即使打不好也有很多層面可以幫助球隊，這是自己要學的東西，可以去影響到隊友。

朱育賢表示，一個人打好還要影響其他人，帶領著大家一起衝，即使自己狀況不好、關鍵時刻打不好，但總有人會跳出來，這種互動是很棒的，當別人不好時，自己可以跳出來帶動氣氛，甚至贏一場比賽。

關鍵字： 中華職棒朱育賢
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

絕美理髮師「中空爆乳」剪頭毛 養眼片瘋傳...本尊出面曝光價碼

推薦閱讀

中職／高國輝全壘打改判　辰總解釋抗議原因

稻葉要小心的是李振昌 陳禹勳：醬料包倒下去就結束了

中職／富邦牛棚利空　倪福德、歐書誠恐難回歸

日職／西武獅沒搶到　王彥程育成約加入樂天

夏聯／裕隆守住季軍　控衛補強8月底揭曉

中職／滑球夠噁被隊友稱變態投手　李振昌談12強意願

中職／簽不下徐若熙可能交易　味全第一年球員花費將破5000萬

中職／魏碩成邱志恆談妥等體檢　兄弟全力避免選到空氣

鄭兆村大爆發鑽石聯賽史上首金　世界排名暫第5將參加年終決賽

鄭兆村鑽石聯賽伯明罕站最後一擲87公尺75　勇奪台灣首面金牌

熱門新聞

中職／高國輝全壘打改判　辰總解釋抗議原因

稻葉要小心的是李振昌 陳禹勳：醬料包倒下去就結束了

中職／富邦牛棚利空　倪福德、歐書誠恐難回歸

日職／西武獅沒搶到　王彥程育成約加入樂天

夏聯／裕隆守住季軍　控衛補強8月底揭曉

中職／滑球夠噁被隊友稱變態投手　李振昌談12強意願

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2搶抽限量恰恰引退賽票

3兄弟慶祝軍人節　直升機吊掛標語進場

4暫居打擊三冠王　朱育賢：豐收的一年

5擊劍賽捲線器全遭剪扔在裁判台　

熱門新聞

1高國輝全壘改　辰總解釋抗議原因

2陳禹勳：稻葉要小心的是李振昌

3富邦牛棚空　倪福德、歐書誠難回

4西武沒搶到　王彥程育成約加樂天

5裕隆夏聯季軍 控衛補強8月底揭曉

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

第一年球員花費將破5000萬！味全：簽不下徐若熙可能交易

岳東華敲逆轉安獲選MVP　兄弟8比7斷桃猿三連勝

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

中華職棒30年_宣傳片

武神單場3打點助獅逆轉勝　統一4比3擊敗富邦

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366