中職／暫居全壘打、安打、打點王　朱育賢：豐收的一年

▲朱育賢。（圖／記者黃克翔攝）

記者歐建智／綜合報導

Lamigo桃猿朱育賢目前暫居全壘打王、安打王及打點王，他表示，今年是豐收的一年，很多情況都面對到了，最後都把它突破，自己像海棉一樣，每年都有要學的東西，讓自己變得更強。

朱育賢是在2015年選秀第7輪被桃猿選中，如今是桃猿主力打者，今年目前以128支安打、25支全壘打及86打點暫居第一，打擊率0.374則是位居第2。

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他表示，自己每一年都有很多收穫，今年收穫很特別，之前開低走高，今年開高但有一點走低，卻是豐收的一年，很多情況都面到，最後都把它突破。

朱育賢用自己的例子告訴後輩，他說：「相信自己可以做得到，不要因順位很後面而否定自己，對自己要有信心，這幾年走過來，給自己的信心愈來愈夠，相信自己做得到，可以幫球隊拿下勝利，不要給自己終點，每天都有每天可以學的東西。」

他表示，大的收穫是打擊上幫助球隊，小的是團隊如何幫助別人也是收穫，即使打不好也有很多層面可以幫助球隊，這是自己要學的東西，可以去影響到隊友。

朱育賢表示，一個人打好還要影響其他人，帶領著大家一起衝，即使自己狀況不好、關鍵時刻打不好，但總有人會跳出來，這種互動是很棒的，當別人不好時，自己可以跳出來帶動氣氛，甚至贏一場比賽。