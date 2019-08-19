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中職／聲林之王李友廷24日為統一獅開球　神棍樂團也登場

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▲李友廷。（圖／統一獅提供）

▲李友廷。（圖／統一獅提供）

記者歐建智／綜合報導

統一獅隊「傑尼獅型男基地」主題日，24、25日在天母棒球場心動登場，邀請創作型男李友廷、文青型男克里夫 Cliff，以及酷潮搖滾神棍樂團在場內外舞台接連開唱與球迷玩在一起，李友廷、神棍樂團更將為統一獅開球。

李友廷從選秀節目「聲林之王」奪冠出道，不僅擁有高顏值、創作才華及絕佳吉他演奏技巧，節目中演唱自創作品更是屢屢驚豔觀眾及導師。在音樂圈深耕已久的李友廷，除了有豐富演出經驗，也累積不少作品與人氣，因此也被節目中其他選手稱「友廷老師」。

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▲神棍樂團ZenKwun。（圖／統一獅提供）

▲神棍樂團ZenKwun。（圖／統一獅提供）

神棍樂團是2006年成立，當年獲得海洋音樂祭評審團大賞，為華語搖滾界唯一以嗩吶 / 二胡 / 鑼鼓 / 古琴 / 琵琶 / 馬頭琴等傳統樂器，將西洋搖滾結合佛道教、南北管、客語、蒙古音樂等民族元素，搖滾批判精神與各式民俗文化交疊間的矛盾。

更用團名「神棍」營造出諷刺感十足的音樂態度，創造出非主流音樂圈獨一無二的魔幻「乩童搖滾」。除了台灣、韓國、紐澳與星馬地區各大音樂節，也參與臺北世大運閉幕、台北燈節開幕壓軸。

▲文青型男克里夫Cliff。（圖／統一獅提供）

▲文青型男克里夫Cliff。（圖／統一獅提供）

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關鍵字： 中華職棒聲林之王李友廷
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