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台北國際劍賽捲線器遭剪斷扔在裁判台　非偷竊動機可議　

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▲▼擊劍協會辦國際賽捲線器連接頭全部被集中到裁判席的台子上。（參賽選手提供）

擊劍協會辦國際賽捲線器連接頭全部被破壞。（參賽選手提供）

記者王翔／綜合報導

2019年亞洲長青擊劍錦標賽在台北體育館進行，開幕當天傳出協會阻擋選手報名參賽，引起軒然大波，19日原定將進行最後一天比賽，但協會人員到會場，卻發現所有的捲線器都被莫名破壞。

擊劍捲線器主要是用來收納和固定選手比賽身上用的電纜線，據擊劍協會秘書長洪新志表示，一早發現捲線器被破壞後，已經立刻調貨，比賽並沒有延誤，事發狀況已向警方報案，所有捲線器連接頭全部被集中到裁判席的台子上，顯然並非偷竊行為，是否因阻擋報名爭議引起報復，歹徒犯案動機可議。

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亞洲長青擊劍錦標賽吸引我國多位前國手和基層教練參戰，為今年度國內擊劍大賽之一。賽事報名的過程中，現任亞洲擊劍總會執委何湘伶以及另一選手葉洵佩報名參賽，卻發現女子軍刀團體人數不足以組成團體出隊，軍刀選手蔡萬玄趕在第二階段完成報名，並在時限內完成繳費，結果卻被協會以「按照時程作業」為由阻擋在外無法參戰。

經過團隊截圖資料指出，協會原本僅有表示報名資格限1984年以前出生選手，而第二階段報名開跑時，並沒有指出此階段報名者，只能出戰個人賽，無法出戰團體賽。

▲▼擊劍協會辦國際賽捲線器連接頭全部被集中到裁判席的台子上。（參賽選手提供）

擊劍協會辦國際賽捲線器連接頭全部被集中到裁判席的台子上。（參賽選手提供）

結果女子軍刀隊卻於開賽前在名單中「被消失」，但擊劍協會秘書長洪新志則說明表示，因為本次我國為主辦國，為提前作業，才規定國內選手需提早完成報名。「沒有任何公告說明第一階段沒有報名，就無法組隊。包含公告第二階段報名時，都還有相關組隊資訊。」蔡萬玄說。不過協會說法和網路公告以及隊員說法有出入，何湘伶直指協會「不願幫選手報名」，但協會仍堅持回絕報名。

而團隊成員也指控協會，在8月上旬詢問協會時，皆無獲得清楚說明，無緣無故阻止選手參賽。而目前亞劍聯及大會也告知，17日中午12點是團體登錄的最後期限。若協會不出手阻止，仍得以報名；洪新志則回應，報名程序都已在官網上公布，一切照規定行事，絕對沒有刻意阻擋。

▲擊劍軍刀示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

擊劍軍刀比賽。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： 擊劍捲線器
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