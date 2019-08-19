運動雲

>

U18世界盃／旅外雙雄領軍　中華隊赴韓前對美國4場熱身賽

ETtoday運動雲

▲U18中華隊左起鄭宗哲、王彥程、陳柏毓、林辰勳、李灝宇。（圖／截自玉山盃全國青棒錦標賽粉絲團）

▲U18中華隊左起鄭宗哲、王彥程、陳柏毓、林辰勳、李灝宇。（圖／截自玉山盃全國青棒錦標賽粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

距離U18世界盃倒數10天，中華隊正如火如荼備戰，將於本周末24日開始先在台中與來訪的衛冕軍美國隊，進行4場交流賽。

中華隊從7月初開始集訓，曾赴日本松山移地訓練，適應人工草皮，在國內也與職棒二軍交手數場比賽，以賽代訓。進入最後階段，中華隊準備迎戰美國隊，在這之前21日還會與台體大交手一場比賽做調整。

請繼續往下閱讀...

中華隊目前為24人名單，其中包含即將旅美的海盜內野手鄭宗哲，以及傳出與樂天金鷹簽下育成約的左投王彥程，另岳政華(中信兄弟)、羅暐捷(統一獅)、張聖豪(中信兄弟)及林瑞鈞(中信兄弟)則是中職準菜鳥。

中華隊與美國隊進行4天對抗賽，24日首戰下午1點開打，第二戰25日下午1點，第三戰26日晚上6點半，第四戰27日下午1點，共4場比賽，比賽地點皆為台中台體大球場。為了讓調度更彈性，加入穀保家商許元泰及劉予承支援這次對抗賽，出發前往韓國前會公布最後中華隊20人正式名單。

美國隊循2015年模式，先到台灣與中華隊進行對抗賽，再前往日本甲子園進行比賽，今年剛在18日選出最後20人名單後，先到台灣進行4場比賽調整時差，然後再赴韓國釜山參賽，美國隊今年要挑戰5連霸。美國隊總教練是曾6度帶領克莱姆森大學闖進NCAA大專世界大賽的Jack Leggett，他連續兩年執掌U18美國隊。

關鍵字： U18中華隊U18世界盃U18美國隊
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

推薦閱讀

中職／高國輝全壘打改判　辰總解釋抗議原因

稻葉要小心的是李振昌 陳禹勳：醬料包倒下去就結束了

中職／富邦牛棚利空　倪福德、歐書誠恐難回歸

日職／西武獅沒搶到　王彥程育成約加入樂天

夏聯／裕隆守住季軍　控衛補強8月底揭曉

中職／滑球夠噁被隊友稱變態投手　李振昌談12強意願

中職／簽不下徐若熙可能交易　味全第一年球員花費將破5000萬

中職／魏碩成邱志恆談妥等體檢　兄弟全力避免選到空氣

鄭兆村大爆發鑽石聯賽史上首金　世界排名暫第5將參加年終決賽

鄭兆村鑽石聯賽伯明罕站最後一擲87公尺75　勇奪台灣首面金牌

熱門新聞

中職／高國輝全壘打改判　辰總解釋抗議原因

稻葉要小心的是李振昌 陳禹勳：醬料包倒下去就結束了

中職／富邦牛棚利空　倪福德、歐書誠恐難回歸

日職／西武獅沒搶到　王彥程育成約加入樂天

夏聯／裕隆守住季軍　控衛補強8月底揭曉

中職／滑球夠噁被隊友稱變態投手　李振昌談12強意願

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2搶抽限量恰恰引退賽票

3統一獅型男基地　追逐重機競速夢想

4桃猿黑貓中隊登場　推出主題球衣魅影

5施洛德飆33+9退波蘭　德國裁掉華格納

熱門新聞

1高國輝全壘改　辰總解釋抗議原因

2陳禹勳：稻葉要小心的是李振昌

3富邦牛棚空　倪福德、歐書誠難回

4西武沒搶到　王彥程育成約加樂天

5裕隆夏聯季軍 控衛補強8月底揭曉

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

第一年球員花費將破5000萬！味全：簽不下徐若熙可能交易

岳東華敲逆轉安獲選MVP　兄弟8比7斷桃猿三連勝

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

中華職棒30年_宣傳片

武神單場3打點助獅逆轉勝　統一4比3擊敗富邦

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366