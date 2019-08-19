U18世界盃／旅外雙雄領軍　中華隊赴韓前對美國4場熱身賽

▲U18中華隊左起鄭宗哲、王彥程、陳柏毓、林辰勳、李灝宇。（圖／截自玉山盃全國青棒錦標賽粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

距離U18世界盃倒數10天，中華隊正如火如荼備戰，將於本周末24日開始先在台中與來訪的衛冕軍美國隊，進行4場交流賽。

中華隊從7月初開始集訓，曾赴日本松山移地訓練，適應人工草皮，在國內也與職棒二軍交手數場比賽，以賽代訓。進入最後階段，中華隊準備迎戰美國隊，在這之前21日還會與台體大交手一場比賽做調整。

請繼續往下閱讀...

中華隊目前為24人名單，其中包含即將旅美的海盜內野手鄭宗哲，以及傳出與樂天金鷹簽下育成約的左投王彥程，另岳政華(中信兄弟)、羅暐捷(統一獅)、張聖豪(中信兄弟)及林瑞鈞(中信兄弟)則是中職準菜鳥。

中華隊與美國隊進行4天對抗賽，24日首戰下午1點開打，第二戰25日下午1點，第三戰26日晚上6點半，第四戰27日下午1點，共4場比賽，比賽地點皆為台中台體大球場。為了讓調度更彈性，加入穀保家商許元泰及劉予承支援這次對抗賽，出發前往韓國前會公布最後中華隊20人正式名單。

美國隊循2015年模式，先到台灣與中華隊進行對抗賽，再前往日本甲子園進行比賽，今年剛在18日選出最後20人名單後，先到台灣進行4場比賽調整時差，然後再赴韓國釜山參賽，美國隊今年要挑戰5連霸。美國隊總教練是曾6度帶領克莱姆森大學闖進NCAA大專世界大賽的Jack Leggett，他連續兩年執掌U18美國隊。