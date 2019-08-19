世籃賽／施洛德飆33+9退波蘭　德國4連勝裁掉湖人去年首輪華格納

▲德國當家得分手施洛德。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

雷霆控衛施洛德(Dennis Schroder)19日帶領德國以92比84力克波蘭，收下熱身賽4連勝，他此役狂飆了33分、9助攻的準雙十數據，來自塞爾提克的大前鋒泰斯(Daniel Theis)也挹注了17分。有些令人意外的是，德國裁掉了去年首輪被湖人選中的中鋒華格納(Moritz Wagner)，目前名單還剩13人。

德國本屆世界盃與另一歐陸強權法國同組，其他兩個對手則是多明尼加和約旦，要在首輪出線難度不高。德國2日公布16人名單，除了當家得分手施洛德之外，還有另外4名NBA球員，包括獨行俠前鋒克勒貝爾(Maximilian Kleber)、過去2季效力塞爾提克的泰斯、轉戰巫師的22歲中鋒華格納和鵜鶘小將邦加(Isaac Bonga)。

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▲德國裁掉華格納(右)。（圖／達志影像／美聯社）

不過據《Sportando》的報導，主帥羅德爾(Henrik Rodl)已決定裁掉華格納，如此一來名單上只剩13人。華格納在2018年被湖人以首輪第25順位相中，上季他為洛城出賽了43場，多數擔任替補，獲得場均10.4分鐘的上場時間，繳出4.8分、2籃板；他今夏被湖人交易到巫師，以空出薪資空間追求雷納德(Kawhi Leonard)。

德國備戰狀態良好，19日對波蘭的熱身賽，又在施洛德單場飆出33分、9助攻和5籃板帶領下，以92比84取得4連勝；他們將在世界盃小組賽首戰強碰法國。

▲德國當家得分手、雷霆後衛施洛德 。（圖／達志影像／美聯社）

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