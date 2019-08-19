夏聯／SBL選秀報名缺乏A咖即戰力　各隊教練傷腦筋

▲本季SBL新人選秀可能不再出現如上季陳昱瑞這樣的即戰力新人。（圖／資料照）

記者杜奕君／新北報導

距離8月30日的SBL第17季新人選秀會已迫在眉梢，但目前選秀報名作業仍在持續進行中，預計在22日才將正式截止。但選手是否報名仍充滿變數，因此這也讓各球團在評估情勢上傷透腦筋，不過此次參加DLIVE夏季聯賽的璞園、裕隆及台銀等隊教練，對於新秀補強上已有初步想法。

此次夏季聯賽共有台銀、裕隆及璞園3支SBL球隊參賽，3隊總教練對於即將到來的新人選秀，也分別透露了眼前想法。

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其中，再度獲得「選秀狀元」籤的台銀，新任教頭陳國維就透露，目標就是一名身材較高大的3號小前鋒，或是因應范士恩離隊，在4號大前鋒位置進行補強。

陳國維透露，「去年瓊斯盃中華白國手王柏智日前有來到台銀練球，不諱言他是名出色的新秀戰力，但除了必須減肥之外，能否跟上本季台銀要求的快速打法，也將是一大觀察重點。」

另外陳國維也點名張家禾、劉人豪兩名新秀，其中來自台大的劉人豪此次也有參加DLIVE夏季聯賽，陳國維認為他的整體打法，確實相當適合現在的台銀體系。

而此次夏季聯賽拿下季軍的裕隆，執行教練李啟億透露，「目前球隊會在自由球員部分率先補強最需要的控球，至於選秀上，則還要視最終的完整報名名單才能確定。」

璞園總教練麥班達則一針見血指出，「目前的UBA大學畢業生，要馬上成為SBL的即戰力，或許都還要一些時間，因此璞園的選擇方式仍將以未來潛力作為優先考量。」

此次夏季聯賽，確實有不少待選新秀出賽試身手，但整體表現並未有太過亮眼之處，加上幾名UBA國手級球星很可能都續留母校再戰情況下，加上未來包括對岸CBA聯賽、兩支ABL台灣球隊都是可能的發展新方向，也讓SBL在整體新秀戰力的競爭上，同樣處於劣勢。

▲此次DLIVE夏季聯賽，即將投入選秀的李冠霆表現不錯。（圖／DLIVE提供）