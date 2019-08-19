運動雲

>

夏聯／SBL選秀報名缺乏A咖即戰力　各隊教練傷腦筋

ETtoday運動雲

▲2019瓊斯盃，中華白vs印尼，陳昱瑞。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲本季SBL新人選秀可能不再出現如上季陳昱瑞這樣的即戰力新人。（圖／資料照）

記者杜奕君／新北報導

距離8月30日的SBL第17季新人選秀會已迫在眉梢，但目前選秀報名作業仍在持續進行中，預計在22日才將正式截止。但選手是否報名仍充滿變數，因此這也讓各球團在評估情勢上傷透腦筋，不過此次參加DLIVE夏季聯賽的璞園、裕隆及台銀等隊教練，對於新秀補強上已有初步想法。

此次夏季聯賽共有台銀、裕隆及璞園3支SBL球隊參賽，3隊總教練對於即將到來的新人選秀，也分別透露了眼前想法。

請繼續往下閱讀...

其中，再度獲得「選秀狀元」籤的台銀，新任教頭陳國維就透露，目標就是一名身材較高大的3號小前鋒，或是因應范士恩離隊，在4號大前鋒位置進行補強。

陳國維透露，「去年瓊斯盃中華白國手王柏智日前有來到台銀練球，不諱言他是名出色的新秀戰力，但除了必須減肥之外，能否跟上本季台銀要求的快速打法，也將是一大觀察重點。」

另外陳國維也點名張家禾、劉人豪兩名新秀，其中來自台大的劉人豪此次也有參加DLIVE夏季聯賽，陳國維認為他的整體打法，確實相當適合現在的台銀體系。

而此次夏季聯賽拿下季軍的裕隆，執行教練李啟億透露，「目前球隊會在自由球員部分率先補強最需要的控球，至於選秀上，則還要視最終的完整報名名單才能確定。」

璞園總教練麥班達則一針見血指出，「目前的UBA大學畢業生，要馬上成為SBL的即戰力，或許都還要一些時間，因此璞園的選擇方式仍將以未來潛力作為優先考量。」

此次夏季聯賽，確實有不少待選新秀出賽試身手，但整體表現並未有太過亮眼之處，加上幾名UBA國手級球星很可能都續留母校再戰情況下，加上未來包括對岸CBA聯賽、兩支ABL台灣球隊都是可能的發展新方向，也讓SBL在整體新秀戰力的競爭上，同樣處於劣勢。

▲▼ 夏季聯賽，李冠霆 。（圖／DLIVE提供）

▲此次DLIVE夏季聯賽，即將投入選秀的李冠霆表現不錯。（圖／DLIVE提供）

關鍵字： SBL選秀麥班達李啟億陳國維選秀籃球
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

這病害他小腿「破300個洞」！ 睡覺要拿水桶接嘆：比罹癌還慘

推薦閱讀

夏聯／拚到腿都沒感覺了　吳祐任轟16分找信心

夏聯／台銀「7打15」拚回亞軍　選秀補強鎖定3、4號

夏聯／吳家駿成新「鐵人」　狂操兩個半月不喊累

夏聯／裕隆守住季軍　控衛補強8月底揭曉

台啤「瘋狂射手」轉戰CBA　愛德加盟深圳獵豹

夏聯／另類「中菲大戰」　台銀打造快速部隊拚冠

夏聯／渴望上場的公園阿伯　王泰傑負傷全力拚冠軍

夏聯／剩7人照樣闖冠軍戰　台銀拚勁感動教頭陳國維

夏聯／SBL洋將身高再縮減　陳冠全：換防速度成考驗

夏聯／下半場慘遭菲國逆襲　璞園1分錯失冠軍賽門票

熱門新聞

中職／高國輝全壘打改判　辰總解釋抗議原因

稻葉要小心的是李振昌 陳禹勳：醬料包倒下去就結束了

中職／富邦牛棚利空　倪福德、歐書誠恐難回歸

日職／西武獅沒搶到　王彥程育成約加入樂天

夏聯／裕隆守住季軍　控衛補強8月底揭曉

中職／滑球夠噁被隊友稱變態投手　李振昌談12強意願

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2搶抽限量恰恰引退賽票

3統一獅型男基地　追逐重機競速夢想

4桃猿黑貓中隊登場　推出主題球衣魅影

5施洛德飆33+9退波蘭　德國裁掉華格納

熱門新聞

1高國輝全壘改　辰總解釋抗議原因

2陳禹勳：稻葉要小心的是李振昌

3富邦牛棚空　倪福德、歐書誠難回

4西武沒搶到　王彥程育成約加樂天

5裕隆夏聯季軍 控衛補強8月底揭曉

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

第一年球員花費將破5000萬！味全：簽不下徐若熙可能交易

岳東華敲逆轉安獲選MVP　兄弟8比7斷桃猿三連勝

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

中華職棒30年_宣傳片

武神單場3打點助獅逆轉勝　統一4比3擊敗富邦

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366