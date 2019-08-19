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中職／史上首位球員刮刮樂　彭政閔親刮23號但摃龜

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▲中信兄弟彭政閔引退紀念刮刮樂「恰是傳奇」 。（圖／記者歐建智攝）

▲中信兄弟彭政閔引退紀念刮刮樂「恰是傳奇」 。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／台北報導

中信兄弟彭政閔今年球季結束球員生涯引退，台彩彩券在中秋節加碼推出彭政閔引退紀念刮刮樂「恰是傳奇」，這是台彩第一次以球員為主題的刮刮樂，彭政閔刮了以自己背號23編號的刮刮樂，結果摃龜沒有刮中。

台灣彩券公司在今年中秋節加碼推出「恰是傳奇」引退紀念刮刮樂，每張200元，頭獎200萬元有3個，100個5萬元加上恰恰親筆簽名球，高達10次中獎機會。

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在「打擊王獎盃」刮區刮出一個「23」，即得獎金1000元。在「幸運號碼」刮區，任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金；若刮出一個「」符號，即得5萬元加恰恰親筆簽名球，簽名球上面有彭政閔親簽上「2019年8月19日」的日期。

▲中信兄弟彭政閔引退紀念刮刮樂「恰是傳奇」 。（圖／記者歐建智攝）

彭政閔表示，很榮幸可以在引退年推出紀念刮刮樂，也算是在引退年又創了一個紀錄，最重要是做公益，自己平常也會買彩券及刮刮樂，最高中獎2000元。

他在記者會上現場刮了编號「23」號的「恰是傳奇」刮刮樂，結果沒有刮中，現場再刮了2場，還是沒中，他表示，可以買回去給隊友一起刮，如果刮中200 會捐出來做公益。

這一次「恰是傳奇」紀念球全是彭政閔親簽，只有今年引退設定的簽名球，別具有收藏的價值。

▲中信兄弟彭政閔引退紀念刮刮樂「恰是傳奇」 。（圖／記者歐建智攝）

▲中信兄弟彭政閔引退紀念刮刮樂「恰是傳奇」 。（圖／記者歐建智攝）

關鍵字： 中華職棒彭政閔
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