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張老師專欄／球季尾聲巨人、軟銀榜首　各隊爭季後賽資格

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▲▼日職沖繩春訓,讀賣巨人。（圖／記者季相儒攝）

▲讀賣巨人。（圖／記者季相儒攝）

張昭雄／戰評

2019年日本職棒年度球季經過4個多月熱烈逐鹿後，各隊只剩全年度的30多場賽事未了， 巨人、軟銀兩隊仍是央、洋聯榜首自居，兩聯盟其他兩席季後賽球隊尚無明朗化， 預料剩下一個多月期間仍有激戰場面，拭目以待！

截止上週，12支球隊都賽畢全年度的4分之3，各隊只剩30多場未了賽程，此刻開始才是各隊真正力爭季後賽重要關頭，目前為止，央聯前三名席次比較明朗化，第四名阪神隊與第三名廣島隊尚有5場勝差距離，能否迎頭趕上甚難卜定，值得注目的是本週二阪神首輪3連戰系列戰出賽橫浜隊非常重要。依照目前情勢，央聯的中日及養樂多兩隊勝差更大，今年季後賽機遇不大。

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在洋聯方面，軟銀隊一枝獨秀，該隊剩下30場未了賽程，目前領先第二、三名的西武及樂天分別是5及7場的勝差，如無意外可望問鼎王座。

▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰第三戰,日本火腿鬥士,王柏融擊出第三支安打與隊友擊掌。（圖／記者季相儒攝）

▲日本火腿鬥士。（圖／記者季相儒攝）

目前洋聯趨勢較為撲朔迷離，從第二名西武到第六名歐力士，都有爭得季後賽另外兩席的機遇。西武隊雖落後軟銀5場勝差，但仍領先第三名樂天隊有兩場勝差，本週對火腿及歐力士兩個系列賽如能勝多於負將能更鞏固亞軍之席；樂天隊落後西武兩場勝差，但也只領先火腿1場勝差，更只領先第五名羅德隊2點5場勝差，甚至於墊底的歐力士隊，目前與第三名季後賽最後一名的樂天隊3場勝差而已，所以說，洋聯往後一個多月的賽程勢必更令人注目，何況歐力士隊得力於旅日張奕於八月間替歐力士隊奪下兩場勝投，對墊底的歐力土隊不無很大助益。

在今年旅日同袍於戰場上表現未盡理想之際，突然冒出歐力士隊育成投手張奕的掛帥，他於8月8日及15日分別對火腿及西武之役， 奪得勝投佳作，一時使歐力士隊士氣大振，目前張奕出賽4場，2勝零敗的4點97防禦率，本週內可望出戰軟銀或火腿的其中一場先發重任。

去年球季兩聯盟晉級季後賽資格隊伍為；央聯─廣島、養樂多及巨人隊；洋聯 ─西武、軟銀及火腿等隊。

▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰首賽,日本火腿鬥士,王柏融日職首打席。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

旅日王柏融、陽岱鋼傷癒復出後卻是表現未如預期好評，尤其眾所〔崇拜〕的王柏融，更是令人大失所望。平心而論，火腿隊戰績始終一蹶不振與王柏融也有關連。火腿隊於下半季開戰後即陷入一蹶不振，曾經寫下隊史10連敗不名譽的紀錄，這與監督粟山的作戰敏銳與反應，以及頭腦遲鈍有莫大關連。

舉例之，高校明星球員清宮幸太郎論職棒資歷及經驗，不僅還很幼稚，他的攻擊力一直被批判的對象，粟山監督還要一而再的安排他擔任最重要的第四棒重炮打擊順序，以他現在1成多不到兩成打擊率的身份，卻經常在一場比賽中有兩 或三次遭受三振情境，難道粟山監督還一味地讓他陷下去嗎?！有人說，火腿隊的敗北事出於粟山監及清宮這兩人身上，此外，王柏融在18日火腿隊被樂天隊追平之役，王柏融5支0，其中除了吞3K之外，另有一次雙殺打的絕境，此役王柏融如能正常演出，至少會有3分以上的打點進帳，可是人算不如天算矣！老經驗的陽岱鋼更須自我要求，免得再度陷於板凳之厄運也!

茲將今天加賽的軟銀對西武隊列出之外，明〔20〕日起各隊首輪3連戰賽程誌下： 央聯─ 中日對巨人〔名古屋巨蛋〕；阪神對橫浜〔大阪巨蛋〕；廣島對養樂多〔廣島球場〕。洋聯─ 西武對火腿〔西武巨蛋〕；羅德對樂天〔千葉球場〕。

▲歐力士張奕。（圖／翻攝自張奕粉絲團）

▲歐力士張奕。（圖／翻攝自張奕粉絲團）

關鍵字： 日職張昭雄
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