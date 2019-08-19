世籃賽／字母哥秀歐洲步單手猛扣　希臘OT不敵沒約基奇的塞爾維亞

▲公鹿一哥安戴托昆波帶領希臘出戰塞爾維亞。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA年度MVP安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)19日率領希臘男籃對決勁敵塞爾維亞，在雅典主場爆滿的1萬8000名球迷面前砍下20分，他的二哥薩納西斯(Thanasis Antetokounmpo)則貢獻17分，包括5顆三分球；但希臘終場在延長賽中以80比85落敗，塞爾維亞則取得熱身賽7連勝。

希臘19日在自家主場面對本屆世界盃奪冠熱門隊伍塞爾維亞，外界將焦點全放在NBA兩大明星長人公鹿一哥安戴托昆波與金塊當家王牌約基奇(Nikola Jokic)的對決上；希臘男籃官方賽前宣布此役近1萬8000張門票全部賣光，這是雅典衛城錦標賽過去10年來頭一遭。

不過塞爾維亞陣中最大牌的約基奇最終並沒有上陣，他此役輪休先回國備戰世界盃，但他的2名隊友、國王隊的後衛波格丹諾維奇(Bogdan Bogdanovic)和畢耶利察(Nemanja Bjelica)表現出色，分別拿下28分和18分，兩人在決勝時刻都有關鍵演出，加上古杜里奇(Marko Guduric)在延長賽命中了重要罰球，終場就以5分差氣走地主希臘。

▲約基奇缺陣，塞爾維亞仍贏球。（圖／達志影像／美聯社）

「字母哥」此役砍下20分、2助攻和1籃板，外帶抄截、火鍋各4的數據，在首節就大秀歐洲步完成單手爆扣，一度率希臘在上半場取得7分領先，但他們在第4節被追成72平，進入延長賽後狀況不如對手，被打出13對8的攻勢，沒能在自家球迷面前取勝。

除了輸球之外，希臘還折損了後衛阿特希奈(Giannis Athinaiou)，他在開賽僅18秒就遭逢了前十字韌帶傷勢，確定無緣本屆世界盃。

▲希臘陣中的國王後衛波格丹諾維奇。（圖／達志影像／美聯社）

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