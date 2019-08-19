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湖人與霍華德互有意思　魔獸盼聯手詹皇AD完成自我救贖

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▲霍華德感謝布萊恩曾罵他很軟。（圖／達志影像／美聯社）

▲霍華德最近受訪時表示感謝布萊恩曾罵他很軟。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

前聯盟第一中鋒霍華德(Dwight Howard)可能回鍋洛城？美國《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)18日晚間披露，「魔獸」與面臨禁區新援卡森斯(DeMarcus Cousins)折損的老東家湖人「互有意思」。這位33歲資深長人很期待聯手詹姆斯(LeBron James)與戴維斯(Anthony Davis)，希望重返洛城完成自我救贖，而灰熊已經同意雙方進行交涉。

湖人今夏不僅組成夢幻前場，還以1年350萬美金簽下明星長人戴維斯的前任禁區搭檔卡森斯，但今年1月才克服左腳阿基里斯腱重傷的「表弟」，卻在訓練營再次傳出噩耗，撕裂了前十字韌帶，新賽季很可能再次報銷；這給了還在找尋新東家的霍華德回鍋洛城的機會。

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《The Athletic》名記者查拉尼亞18日晚間報導，湖人與霍華德「互相有意思」，並在19日更新消息，指紫金軍團已經獲得灰熊許可與「魔獸」溝通。這位8屆全明星中鋒在2012年告別奧蘭多後狀態急速下滑，他曾在2012-13賽季短暫效力湖人一季，但與當時的一哥布萊恩(Kobe Bryant)不來電，最終雙方不歡而散。

▲專欄作家認為布萊恩太過自大，應該讓霍華德多有表現空間。（圖／達志影像／美聯社）

▲魔獸可能回鍋湖人？（圖／達志影像／美聯社）

查拉尼亞表示，霍華德的打球「動力」和健康狀況，是兩個最令外界關注的重點，「就我得到的消息，他很興奮能有機會聯手詹姆斯和戴維斯，只要能讓他成為這支具奪冠實力隊伍的一員，追求生涯首座總冠軍，他願意做任何事，不管是搶籃板、蓋火鍋或防守。」他也提到，「魔獸」渴望從過去在湖人失敗的賽季中完成自我救贖。

美國《ESPN》記者謝爾朋(Ramona Shelburne)則指出，在卡森斯受傷後，湖人對霍華德的興趣更多的是一種「盡職調查」，現階段還未有任何決定。

自從2016年告別休士頓後，這位6呎11吋明星長人每季都在換東家，輾轉待過老鷹、黃蜂和巫師，最近又被交易到灰熊，但傳出很快就會被釋出，得重新找尋落腳處。由於受到背傷纏身，霍華德上季僅出賽9場，繳出場均12.8分、9.2籃板的慘淡數據，與他生涯前期在魔術動輒得分突破20大關有相當大的落差。

▲詹姆斯賽後與戴維斯講悄悄話 。（圖／達志影像／美聯社）

▲霍華德渴望聯手詹姆斯與戴維斯 。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： NBA霍華德魔獸湖人詹姆斯戴維斯
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