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台灣高球史上第一人！　潘政琮入選總統盃國際隊

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▲潘政琮。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣高球好手潘政琮。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

BMW錦標賽19日最後一輪，我國高球好手潘政琮以280桿排名第31名，雖然無緣進入最終輪的巡迴錦標賽，但他成為台灣史上第一位參加總統盃賽事的球員。潘政琮替台灣再創紀錄，讓他開心直呼：「又實現另一個夢想。」

潘政琮在臉書直播宣布自己入選總統盃國際隊，他以第7順位入選，「很開心能夠入選國際隊8人名單，希望自己能幫助球隊打出好成績。」總統盃為隊際比洞賽，每兩年舉辦一次，由美國隊對上國際隊，將於12月9日開打，而美國隊由老虎伍茲擔任隊長。

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今年4月潘政琮在美國RBC傳承高球賽，拿下生涯首座PGA冠軍，成為台灣史上第一人。而日前開打的BMW錦標賽也如願與偶像老虎伍茲同組出發，加上入選總統盃國際隊，潘政琮今年賽季大豐收，實現個人多項目標。

「成為總統盃國際隊的一員，是我人生中最大的榮耀之一，對我來說意義重大。」潘政琮表示，「我剛贏得了美巡賽冠軍，現在又實現另一個夢想。」

除了潘政琮外，今年國際隊選手還有利什曼（Marc Leishman）、史考特（Adam Scott）、史密斯（Cameron Smith）、安瑟（Abraham Ancer）、歐修辛（louis oosthuizen）、日本松山英樹和中國大陸李昊桐。

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關鍵字： 潘政琮老虎伍茲
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