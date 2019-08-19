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哈波眼前突然「一片黑」　生涯首次「中暑」提前退場

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▲▼哈波。（圖／達志影像／美聯社）

▲費城人哈波出現典型中暑症狀提前退場。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

費城人「3.3億男」哈波（Bryce Harper）在19日對上教士比賽，出現生涯從未發生過的「視線模糊」症狀，視線中有不明浮動斑點，儘管在休息區點了些眼藥水，但視線仍舊模糊不清，最後提前被換下場。經過隊醫初步檢查，哈波有「中暑」的現象。

哈波在此戰5局前罕見與牛棚捕手傳接球，當下他並不知道發生什麼事，只覺得視線很模糊，而且點了眼藥水後仍沒有改善，「這些斑點就是無法消除，我真的無法在這種情況下繼續比賽。」哈波說。

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突如其來的狀況讓哈波很擔心，這是他生涯首次出現視線模糊的症狀，他表示，「在比賽結束後有輕微的頭痛現象，經過休息後感覺好多了。一個小時前，我幾乎無法看見在我面前的東西，但現在我感覺好很多了。」

今日費城地區最高氣溫高達34度，且濕度超過70、80％。哈波在濕熱環境下，因為體內無法有效散熱導致體溫升高合併脫水，出現典型的中暑症狀。

季前和費城人簽下13年3.3億美元史詩級大合約，哈波本季表現不如預期出色，但進入8月份，他的打擊手感持續加溫，16場出賽擊出8支全壘打、18分打點，攻擊指數破1。本季123場出賽，打擊三圍.254/.374/.492，貢獻26轟、90分打點。

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關鍵字： 費城人哈波
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