葛蘭基200勝現役第3人　太空人變態輪值兩個200勝巨投

▲太空人葛蘭基奪生涯200勝。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

太空人強投葛蘭基（Zack Greinke）19日出戰運動家，主投7局僅被敲4支安打失掉1分，投出6次三振，幫助太空人4比1拿下勝利，他個人也收下生涯第200勝，成為現役第3人。

此戰葛蘭基先在4局下被塞米（Marcus Semien）轟陽春砲，但這也是他全場的唯一失分，中間投出9上9下。而布萊格曼（Alex Bregman）在5局上回敬一發三分砲，6局上葛瑞爾（Yuli Gurriel）再補上帶有1分打點的二壘安打，直接鎖定比賽勝利。

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葛蘭基成為大聯盟史上第115位達標生涯200勝里程的投手，同時他加入洋基「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）和隊友韋蘭德（Justin Verlander）成為現役第3人。

太空人為衝刺季後賽，在731大限交易取得賽揚強投葛蘭基，與韋蘭德和柯爾（Gerrit Cole）組成當今大聯盟最強悍的「先發三巨投」，而太空人的先發輪值也被《CBS Sports》評為為史上第3強。

自從交易大限被交易回到美聯，葛蘭基目前在太空人的2場先發都奪下勝投。本季29場出賽包含26場先發，主投165局被擊出134支安打，繳出13勝4敗、防禦率2.84、WHIP0.98佳績。

▲太空人王牌韋蘭德生涯累積219勝。（圖／達志影像／美聯社）

