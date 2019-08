阿隆索40轟破國聯菜鳥紀錄　挑戰「法官」新人最多轟

▲大都會菜鳥重砲阿隆索。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

今年大聯盟球季全壘打滿天飛,幫助大都會菜鳥重砲阿隆索(Pete Alonso)刷新國聯菜鳥單季最多轟紀錄,他在19日作客皇家比賽,擊出本季第40支全壘打,轟破貝林格(Cody Bellinger's)2017年寫下的國聯新人最多轟(39轟)紀錄。

此戰9局上大都會取得10比5領先,阿隆索鎖定逮中一顆偏高速球,轟出一支陽春砲,終場大都會就以11比5擊敗皇家。阿隆索成為史上第3位在新人球季擊出40轟的打者,前2位分別是1987年馬怪爾(Mark McGwire)的49轟,以及2017年敲出單季52轟的「法官」喬志(Aaron Judge)。

.@Pete_Alonso20 now has sole possession of the all-time NL rookie HR (40) record. pic.twitter.com/80ZC381xK5