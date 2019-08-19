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阿隆索40轟破國聯菜鳥紀錄　挑戰「法官」新人最多轟

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▲2019年全壘打大賽冠軍，阿隆索（Pete Alonso）。（圖／達志影像／美聯社）

▲大都會菜鳥重砲阿隆索。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

今年大聯盟球季全壘打滿天飛，幫助大都會菜鳥重砲阿隆索（Pete Alonso）刷新國聯菜鳥單季最多轟紀錄，他在19日作客皇家比賽，擊出本季第40支全壘打，轟破貝林格（Cody Bellinger's）2017年寫下的國聯新人最多轟（39轟）紀錄。

此戰9局上大都會取得10比5領先，阿隆索鎖定逮中一顆偏高速球，轟出一支陽春砲，終場大都會就以11比5擊敗皇家。阿隆索成為史上第3位在新人球季擊出40轟的打者，前2位分別是1987年馬怪爾（Mark McGwire）的49轟，以及2017年敲出單季52轟的「法官」喬志（Aaron Judge）。

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阿隆索這發陽春砲還締造另一項紀錄，成為大都會隊史第4人達成單季40轟的球員，只要再擊出一支全壘打，他將追平由洪德利（Todd Hundley）和貝爾川（Carlos Beltran）共同保持的單季41轟隊史紀錄。

阿隆索表示：「這是一個令人難以置信的一年，而我只想繼續為球隊貢獻，並幫助這支球隊奪勝。」在他打破國聯新人最多轟紀錄後，前紀錄保持人貝林格也在個人推特上恭喜這位菜鳥重砲手，直呼他是頭「猛獸」。

24歲的阿隆索本季出賽123場，打擊三圍.271/.375/.604，帶有40支全壘打和95分打點，被視為是本季國聯新人王的強力競爭者。

▲▼道奇前國聯新人王貝林格（Cody Bellinger）（圖／達志影像／美聯社）

▲前紀錄保持人貝林格。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大都會阿隆索貝林格
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