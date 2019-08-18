鄭兆村大爆發鑽石聯賽史上首金　世界排名暫第5將參加年終決賽

▲鄭兆村鑽石聯賽伯明罕站奪金 。（圖／翻攝自IAAF @iaaforg twitter）

記者謝孟儒／綜合報導

「標槍男神」鄭兆村率先取得東京奧運參賽門票後，18日出戰2019年國際田聯鑽石聯賽伯明罕站，在最後第六擲擲出87公尺75，勇奪台灣有史以來在鑽石聯賽的首面金牌，也將會參賽29日的蘇黎世鑽聯年終決賽，力拼再創佳績。

請繼續往下閱讀...

鄭兆村今年在大賽表現傑出，先是在5月鑽石聯賽上海站中，飆出87公尺12奪銀，並取得東京奧運參賽門票，6月中奧斯陸站則是擲出84公尺30，順利摘下銅牌，連兩站都站上頒獎台，7月初歐洲黃金大獎賽瑞典卡爾斯塔德站男子標槍決賽獲得銅牌、接著在摩納哥站繳出82公尺29的成績，第4位無緣獎牌。

▼ 鄭兆村第一擲。（圖／田協提供，下同）

鄭兆村這次挑戰伯明罕站，第一擲槍頭太高擲出82公尺76、第二擲則是因為助跑時抽筋沒有成績、第三擲77公尺52，暫時排在第三位，不過鄭兆村第四擲開始手感回溫80公尺30、81公尺41，第六擲擲出87公尺75，創下本賽季最佳成績，更是一舉奪得金牌。

鄭兆村在最後一擲大爆發擲出87公尺75，是我國田徑史上第一位在鑽石聯賽取得分站金牌的選手，目前在鑽石聯賽積分與德國坦克霍夫曼同分居第一，確定可參加29日的年終總決賽，目前也暫居世界排名第五。

▼鄭兆村滿意自己的表現。

賽後鄭兆村提到，「其實這次天氣沒有很穩定，有突破自己個人最佳成績，也是對自己的另一個的肯定，對這次的比賽很滿意。」

鑽石聯賽是國際上除了奧運與世錦賽，最高等級的商業田徑賽事。鄭兆村接下來將前往日本靜岡與中華隊會合移地訓練後，再前往蘇黎世參賽年終賽，接著在9月23日飛往杜哈備戰10月6日登場的世錦賽。

►超爽DER！點我現賺 2188