鄭兆村鑽石聯賽伯明罕站最後一擲87公尺75　勇奪台灣首面金牌

▲ 鄭兆村鑽石聯賽伯明罕站奪金 。（圖／田協提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

「標槍男神」鄭兆村率先取得東京奧運參賽門票後，18日出戰2019年國際田聯鑽石聯賽英國伯明罕站，在最後第六擲一舉擲出87公尺75，不但創下個人本賽季最佳成績，更是一舉收穫金牌，也是台灣有史以來在鑽石聯賽的首面金牌，10月將會繼續挑戰世錦賽。

鄭兆村今年在大賽表現傑出，先是在5月鑽石聯賽上海站中，飆出87公尺12奪銀，並取得東京奧運參賽門票，6月中奧斯陸站則是擲出84公尺30，順利摘下銅牌，連兩站都站上頒獎台，7月初歐洲黃金大獎賽瑞典卡爾斯塔德站男子標槍決賽獲得銅牌、接著在摩納哥站繳出82公尺29的成績，第4位無緣獎牌。

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鄭兆村這次挑戰伯明罕站，第一擲槍頭太高擲出82公尺76，暫時排在第三，第二擲則是因為助跑時抽筋沒有成績，不過捷克選手VADLEJCH Jakub第二擲85公尺78創下賽季最佳，所有選手第二擲結束，鄭兆村仍排在第三位，鄭兆村第三擲77公尺52。

不過鄭兆村第四擲開始手感回溫80公尺30、81公尺41，第六擲大爆發擲出87公尺75，創下本賽季最佳成績，一舉衝上第一位，獲得金牌，這面金牌更是台灣有史以來在鑽石聯賽的首金。

第二位是2017年世錦賽銀牌捷克選手VADLEJCH Jakub的85公尺78、第三是2018年歐錦賽銅牌愛沙尼亞KIRT Magnus以85公尺29，2016年奧運金牌的德國ROHLER Thomas則是以82公尺47排在第四。

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