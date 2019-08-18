運動雲

>

夏聯／拚到腿都沒感覺了　吳祐任轟16分找信心

ETtoday運動雲

▲台銀吳祐任、龍弘元、林任鴻。（圖／DLIVE提供）

▲吳祐任DLIVE夏季聯賽冠軍戰攻下全隊最高16分。（圖／DLIVE提供）

記者杜奕君／新北報導

「賽前熱身，發現自己腿都快沒感覺，連6天出賽加上人手不足，這場冠軍戰體能真的有點超出負荷了！」台銀控衛吳祐任如此說道。雖然在DLIVE夏季聯賽以63比82不敵菲律賓FEU大學，但吳祐任此戰表現出色，貢獻全隊最高16分外帶16分、4籃板、2助攻、2抄截，希望能努力找到更多比賽感覺。

加入台銀3季，吳祐任整體上場時間不多，3季平均僅有場均1.9分，但此次夏季聯賽由於台銀幾名國手都處於輪休狀態，李維哲後半段賽程也因傷免戰，也讓吳祐任獲得大量上場機會，甚至以球隊先發控衛角色出擊。

請繼續往下閱讀...

18日DLIVE夏季聯賽冠軍戰，吳祐任打出此次賽事代表作，貢獻全隊最高16分外帶4籃板、2助攻，賽後他強調「很感謝教練給我上場機會，畢竟前幾季打得不多，我也努力找回比賽感覺，希望能讓自己在場上更穩定些。」

談到台銀此次夏季聯賽的改變，吳祐任認為，「主要還是團隊氣氛的改變，大家都很想拚，全隊從防守做起，但是最後兩戰真的沒什麼人可以換，連6天出賽，體能真的有些超過負荷了。」

▲台銀吳祐任、龍弘元、林任鴻。（圖／DLIVE提供）

▲吳祐任切入菲國禁區。（圖／DLIVE提供）

關鍵字： 吳祐任台銀SBLDLIVE夏季聯賽籃球
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

超胸妹推北台灣10處絕美海景　網友歪樓：沒空欣賞風景啦！

推薦閱讀

夏聯／台銀「7打15」拚回亞軍　選秀補強鎖定3、4號

夏聯／吳家駿成新「鐵人」　狂操兩個半月不喊累

夏聯／裕隆守住季軍　控衛補強8月底揭曉

台啤「瘋狂射手」轉戰CBA　愛德加盟深圳獵豹

夏聯／另類「中菲大戰」　台銀打造快速部隊拚冠

夏聯／渴望上場的公園阿伯　王泰傑負傷全力拚冠軍

夏聯／剩7人照樣闖冠軍戰　台銀拚勁感動教頭陳國維

夏聯／SBL洋將身高再縮減　陳冠全：換防速度成考驗

夏聯／下半場慘遭菲國逆襲　璞園1分錯失冠軍賽門票

世籃賽／瓊斯盃MVP柏克曼　重返波多黎各國家隊助陣

熱門新聞

中職／簽不下徐若熙可能交易　味全第一年球員花費將破5000萬

中職／味全新隊長責任重　球團加發月薪津貼

夏聯／剩7人照樣闖冠軍戰　台銀拚勁感動教頭陳國維

中職／富邦牛棚利空　倪福德、歐書誠恐難回歸

賈德納狂「戳」天花板遭驅逐　洋基單場就3人被趕出場

中職／李振昌10球連續3K　伯納：滑球好的非常噁心

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2搶抽限量恰恰引退賽票

3游霆崴6局好投　富邦6比2氣走統一

4游霆崴因雨暫停回來超殺搶下第4勝

53分砲成二壘打　高國輝：我也沒看到

熱門新聞

1簽不下徐若熙可能交易　味全花5000萬

2味全新隊長責任重　加發月薪津貼

3剩7人闖冠軍戰 台銀拚勁感動教頭

4富邦牛棚空　倪福德、歐書誠難回

5賈德納狂戳天花板洋基單場3人趕出場

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

5架F16戰機桃猿衝場　蔡英文傳球給3軍司令開球

武神單場3打點助獅逆轉勝　統一4比3擊敗富邦

中華職棒30年_宣傳片

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

林立跪地掃出驚天滿貫砲獲MVP　桃猿7比5富邦

神之手！整脊師6min治14年背痛 各種響亮啪聲...震撼千萬網友

塞車不想等！三寶高架「死亡迴轉」 他差1秒撞上猛按喇叭怒譙：X你X

英雄大白汪勸小主人們別打架 飛跳攔住拳頭！成功阻止紛爭

在越南用600萬蓋出「零耗能神屋」 接雨水淨化養魚...免冷氣也超涼！

法國人首次試喝9種「台灣飲料」　竟是米漿最對味...異口同聲：滿分
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366