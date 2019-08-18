夏聯／拚到腿都沒感覺了　吳祐任轟16分找信心

▲吳祐任DLIVE夏季聯賽冠軍戰攻下全隊最高16分。（圖／DLIVE提供）

記者杜奕君／新北報導

「賽前熱身，發現自己腿都快沒感覺，連6天出賽加上人手不足，這場冠軍戰體能真的有點超出負荷了！」台銀控衛吳祐任如此說道。雖然在DLIVE夏季聯賽以63比82不敵菲律賓FEU大學，但吳祐任此戰表現出色，貢獻全隊最高16分外帶16分、4籃板、2助攻、2抄截，希望能努力找到更多比賽感覺。

加入台銀3季，吳祐任整體上場時間不多，3季平均僅有場均1.9分，但此次夏季聯賽由於台銀幾名國手都處於輪休狀態，李維哲後半段賽程也因傷免戰，也讓吳祐任獲得大量上場機會，甚至以球隊先發控衛角色出擊。

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18日DLIVE夏季聯賽冠軍戰，吳祐任打出此次賽事代表作，貢獻全隊最高16分外帶4籃板、2助攻，賽後他強調「很感謝教練給我上場機會，畢竟前幾季打得不多，我也努力找回比賽感覺，希望能讓自己在場上更穩定些。」

談到台銀此次夏季聯賽的改變，吳祐任認為，「主要還是團隊氣氛的改變，大家都很想拚，全隊從防守做起，但是最後兩戰真的沒什麼人可以換，連6天出賽，體能真的有些超過負荷了。」

▲吳祐任切入菲國禁區。（圖／DLIVE提供）