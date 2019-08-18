夏聯／台銀「7打15」拚回亞軍　選秀補強鎖定3、4號

▲吳祐任在DLIVE夏季聯賽冠軍戰砍下全隊最高16分。（圖／DLIVE提供）

記者杜奕君／新北報導

本屆DLIVE夏季聯賽展現耳目一新氣勢，台銀18日冠軍戰遭遇菲律賓FEU大學，在全隊傷兵不斷仍僅7人登錄出賽情況下，台銀諸將連6天出賽氣力放盡，最終63比82不敵FEU，但仍奪下亞軍殊榮。首度執掌兵符的總教練陳國維對於團隊拚勁表達高度肯定，也透露選秀補強將以3、4號位置為優先考量。

4強戰就以7人艱辛擊敗裕隆挺進冠軍戰，台銀冠軍戰面對此次隊職員超過20人龐大陣仗的菲律賓FEU大學，在全場仍僅7人上場情況下，體力明顯受到影響，下半場開始落後幅度突破20分，最終以19分之差敗北，也讓菲律賓FEU抱回本屆DLIVE夏季聯賽冠軍。

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台銀全場以吳祐任拿下16分最佳，王泰傑13分、林任鴻12分。台銀總教練陳國維表示，「知道球員想去做，但體能真的和前幾場有落差，對手下半場一投開，比分就瞬間被拉開了。」

但台銀此次展現的高度拚勁，也讓外界見識到紅衫軍企圖重振的決心，陳國維就說，「我相信這次台銀的拚勁，應該是過往少見，加上執行力方面確實有進步，這些都是我肯定球員之處。」

在8月30日的SBL第17季新人選秀會，台銀此次依舊手握「狀元籤」，對此陳國維也透露，「3號與4號位置會是我們優先考慮補強目標，先前國體大畢業的王柏智有來跟我們練球，但他可否適應我們的快速打法會是關鍵，另外包括台藝大張家禾，以及此次代表Footer聯隊的台大長人劉人豪，都是我們可能考慮的對象。」

台銀接下來也將於9月觀護盃出賽，陳國維透露屆時希望能帶雙洋將進行測試，為SBL新賽季持續積極備戰。

▲林任鴻全場貢獻12分、5籃板、5助攻。（圖／DLIVE提供）