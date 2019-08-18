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夏聯／吳家駿成新「鐵人」　狂操兩個半月不喊累

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▲▼瓊斯盃男籃,中華白對菲律賓,吳家駿。（圖／記者季相儒攝）

▲吳家駿今夏再次入選中華白國手出征瓊斯盃。（圖／記者季相儒攝）

記者杜奕君／新北報導

本屆DLIVE夏季聯賽，璞園最終拿下第4名，但陣中主力控衛吳家駿卻堪稱另類「鐵人」，在SBL第16季結束後，自6月開始投入中華白集訓，期間經歷俄羅斯、日本移訓戰，再到瓊斯盃賽事，隨後僅休息調整1周後，又投入此次夏季聯賽，後續還將隨隊出征9月觀護盃，但他強調多吸收比賽經驗，才能讓自己更進步。

綽號「老吳」的吳家駿，上季就在SBL季後賽成為璞園後場奇兵，季後賽平均9.7分、3籃板、3.8助攻、1.2抄截，也讓他成為璞園後場重要活棋。

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SBL賽季結束後，吳家駿隨即投入中華白集訓，並隨隊遠征俄羅斯、日本進行移訓交流戰，隨後又在瓊斯盃持續磨練，接著又回到母隊璞園集訓，出戰此次DLIVE夏季聯賽。

自6月開始密集高強度集訓、比賽，吳家駿坦言，「真的很累！」但他透露瓊斯盃結束後，總教練麥班達有讓他完全休息1周時間充電調整，「我的腰、腳跟都有舊傷，那1周的休息真的蠻重要的，但這次夏季聯賽連打6天，真的有累到。」

這個夏天成為中華白陣中「老大哥」，現年25歲的吳家駿也希望新的SBL賽季能夠有所突破，「目標當然是要比上一季更好，包括外線、場上的判斷，都是我自己希望加強之處，雖然密集出賽很累，但我相信透過實戰演練，一定能讓我持續進步。」

▲璞園陳冠全、戴維斯、吳家駿、簡偉儒。（圖／DLIVE提供）

▲吳家駿此次DLIVE夏季聯賽仍是璞園後場大將。（圖／DLIVE提供）

關鍵字： 吳家駿璞園SBL籃球DLIVE夏季聯賽
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