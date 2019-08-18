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夏聯／裕隆守住季軍　控衛補強8月底揭曉

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▲裕隆盧冠良、邱柏璋、李德威，璞園陳冠全、簡偉儒、施顏宗。（圖／DLIVE提供）

▲盧冠良在DLIVE夏季聯賽季軍戰轟22分，幫助裕隆拿下第3名。（圖／DLIVE提供）

記者杜奕君／新北報導

DLIVE夏季籃球聯賽18日進行最終一天賽程，季軍戰由兩支SBL傳統勁旅璞園與裕隆交手，裕隆最終靠著射手盧冠良灌進22分，李德威14、16籃板、6助攻的內外加持，81比77驚險勝出，也收下本屆季軍榮耀。裕隆執行教練李啟億表示，「此賽事結束後，會將目標放在控衛補強，預計8月底態勢就將底定。」

此次夏季聯賽裕隆陣容變動不小，除了周士淵退休轉任助理教練外，當家球星呂政儒此賽事全數休兵，中華隊國手周柏臣也僅短暫出賽就高掛免戰牌。

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但裕隆本土陣容仍展現深度優勢，「魔獸」李德威禁區主宰力令各隊望塵莫及，另外包括郭昭男、盧冠良、邱柏璋都有所發揮，18日季軍戰裕隆也順利4分擊敗璞園，收下本屆季軍。

不過裕隆教頭李啟億認為，「整個系列賽球隊仍出現失誤過多、團隊防守不佳等問題，必須在12月新賽季前好好修正。」

裕隆接下來並未參加9月花蓮觀護盃賽事，李啟億透露，「眼前最大重點仍是控球位置補強，預計8月底前就能完全確定，等本土人手確定後，就會開始安排前往國外比賽。」

目前裕隆在控球位置補強上，先前赴大陸NBL聯賽挑戰，前達欣控衛呂濟而可能將成為恐龍軍團的後場補強頭號目標。

▲裕隆盧冠良、邱柏璋、李德威，璞園陳冠全、簡偉儒、施顏宗。（圖／DLIVE提供）

▲施顏宗轉戰璞園重新出發，此戰繳出13分、15籃板、5助攻表現亮眼。（圖／DLIVE提供）

關鍵字： 裕隆李啟億呂濟而籃球SBLDLIVE夏季聯賽
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