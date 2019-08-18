城市盃拳擊賽／師徒不被看好求突破　黃筱雯拚東奧

▲黃筱雯。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／台北報導

黃筱雯在城市盃拳擊賽女子54公斤級摘金，下一步將瞄準世錦賽，從去年亞運重傷到現在傷癒復出後，很快又要為挑戰奧運門票而努力。

去年雅加達-巨港亞運，黃筱雯在女子57公斤級打進4強，但是右腳骨折無奈棄賽，但銅牌已經是台灣拳擊睽違48年的的亞運獎牌。

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黃筱雯的指導教練劉宗泰表示，亞運後黃筱雯因為養傷，停擺了3個月沒練習，黃筱雯回想當時，剛開始恢復練習完全像個新手，一切都從頭開始。

劉宗泰也不諱言指出，開始恢復訓練初期，黃筱雯狀況相當差，「面對對手揮拳時她會眨眼，一個訓練有素的選手，是練到不會眨眼，不然怎麼看清楚對方出手。」

▲劉宗泰與黃筱雯。（圖／記者洪偵源攝，下同）



但除了體能與技術熟練度外，黃筱雯體態維持得與沒受傷時相去不遠，劉宗泰指出，這幾年練習下來，除了有體型優勢與天份外，其實最大的原因，在於黃筱雯夠自律。

劉宗泰提到，當初黃筱雯與另一位同期選手取得同量級的青奧門票，後來因身材優勢獲得國手資格，也讓黃筱雯提早接受國際大賽洗禮，到之後的世青一路至今，獲得不少成長。

黃筱雯目前雖非體育署黃金計畫內的選手，在與陳念琴、林郁婷相較下，被評估為最有難度取得奧運資格的一位，但師徒兩是以奪牌的態度去備戰，在不被看好的情況下尋求突破。