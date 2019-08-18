台啤「瘋狂射手」轉戰CBA　愛德加盟深圳獵豹

▲台啤瘋狂射手愛德，傳出加盟CBA深圳獵豹。（圖／籃協資料照）

記者杜奕君／綜合報導

在2017年台灣瓊斯盃以「單場50分」一戰成名，上季終於獲得加盟SBL效力台啤的「瘋狂射手」，憑藉歐陸全能球風，上季不僅幫助台啤打入最後總冠軍賽，個人在台也累積不少死忠球迷。不過新賽季愛德恐怕無緣重返寶島效力了，因為日前他已正式通過CBA深圳新世紀獵豹測試，新賽季將挑戰大陸CBA殿堂。

在2017年隨立陶宛俱樂部球隊來台打瓊斯盃，愛德在當時對伊拉克之戰，單場轟得50分迅速打響自身名號，隨後也獲得來台加入璞園測試機會，並隨隊出征當時的澳門Super 8聯賽。

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不過該季SBL仍採取單洋將政策情況下，愛德最終未獲留任。但上季SBL改採雙洋將新制，他便獲得加盟台啤機會，與塞瑟夫合組歐陸連線，讓台灣球迷見識歐洲籃球實力。

愛德上季在SBL平均繳出15.5分、5.6籃板、4助攻，整體三分球命中率也有36.7%水準，日前他赴大陸打球並接受CBA深圳獵豹測試，根據立陶宛媒體報導，這位24歲好手也已經獲得深圳球團認可，下季將正式挑戰亞洲籃球最高殿堂CBA。

但CBA新賽季洋將制度有所改變，洋將須通過為期1個月或是每10戰為評鑑單位的「測試期」，才能取得正式保障合約，因此愛德是否能在CBA賽場「存活」，仍須通過實戰考驗才能確定。

▲愛德將轉戰CBA聯賽。（圖／籃協資料照）