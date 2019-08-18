城市盃拳擊賽／林郁婷狀態處巔峰　不急為奧運做調整

▲林郁婷。（圖／記者洪偵源攝，下同）



記者洪偵源／台北報導

拳擊好手林郁婷技術、體能都處於最佳備戰狀態，也一步一步朝著挑戰東京奧運門票邁進，如何調整她的心理層面，成了教練曾自強最大的挑戰，

林郁婷在世錦賽摘金，亞錦賽連兩屆拿到冠軍，從年初就有計畫地備戰，4月起幾乎每個月至少有一場比賽，包括城市盃，藉此驗收訓練與調整狀態。

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曾自強認為，每一場比賽讓林郁婷面對自己的心理層次的調整，才是較有挑戰的部分，「教練與選手有時候對比賽的認知不一樣，所以蠻考驗兩人之間的默契。」

「以目前來說，其實比賽的成績不重要，勝負不要看太重，比賽內容比較重要。」曾自強提到，奧運輸一場就淘汰，所以心態調整很重要，過於重視勝敗，反而影響發揮。

越想打好就越容易打不出應有水平，是曾自強認為要極力避免的狀況，目前也不急著把林郁婷的量級降到奧運量級，目前林郁婷打60公斤，奧運量級為57公斤。

林郁婷身材條件極佳，甚至重訓時重量壓得比同體重的男選手還重，體脂率也控制得很好，林郁婷說最近可能增加，但也僅有6％，曾自強指出，最低會壓到4％。

曾自強表示，心理層面是很難掌握的，除了教練與選手的默契培養外，他也會找國訓的心輔人員，與林郁婷聊聊掌握狀況。