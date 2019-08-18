世羽賽／周天成、王子維19日打頭陣出賽　戴資穎首輪休兵

▲男單一哥周天成 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽明天（19日）將於瑞士巴塞爾登場，台將在五單項都有選手出征，其中暫時退位世界球后的戴資穎，本屆被列為第2種子首輪輪空。首日賽程也出爐，男單一哥周天成、王子維都有出賽，男雙則是盧敬堯／楊博涵、林上凱／曾敏豪、混雙王齊麟／程琪雅出賽。

中華隊參賽本屆世錦賽的名單如下，男單：周天成、王子維。女單：戴資穎、白馭珀。男雙：李洋／王齊麟、廖敏竣／蘇敬恒、盧敬堯／楊博涵、林上凱／蔡敏豪。女雙：許雅晴／胡綾芳、張淨惠／楊景惇。混雙：李洋／許雅晴、王齊麟／程琪雅。

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19日賽程也出爐，男單部分，目前世界排名28的王子維首輪將碰上118位的義大利Rosario Maddaloni，雙方過去從未交手過，應是可以輕取過首輪，預計台灣時間下午3點出賽。

▼王子維 。（圖／取自Badminton Photo）

一哥周天成首輪將對上丹麥維汀哈斯（Hans-Kristian Vittinghus），雙方交手8次周天成6連勝，預計台灣時間20日凌晨2點出賽。今年橫掃印尼公開賽和泰國公開賽冠軍的周天成氣勢正旺，世界排名衝上新高的第二位，過去在世錦賽最佳成績是八強，今年很有機會問鼎首冠。

男雙則有盧敬堯／楊博涵首輪要對上英格蘭組合埃利斯（Marcus ELLIS）／蘭格瑞奇（Chris LANGRIDGE），預計台灣時間19日晚間7點登場，另一組男雙林上凱／曾敏豪則是碰上香港組合；還有混雙王齊麟／程琪雅則是要對上日本組合。

而前世界球后戴資穎被列為大會第二種子首輪輪空，因此19日休兵一天，次輪對手要等到20日德國李怡逢（Yvonne Li）和印尼菲特里亞尼（Fitriani Fitriani）交手後的勝方。戴資穎過去五度參加世錦賽，最佳成績止步八強，本屆也被看好是奪冠大熱門，很有機會問鼎生涯首冠。

▼戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo）

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