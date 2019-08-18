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不斷更新／張志豪三分砲反超前　3局兄弟3比1桃猿

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▲▼0816 中華職棒中信兄弟對桃猿-張志豪。（圖／記者黃克翔攝）

▲兄弟對桃猿-張志豪轟三分砲。（圖／記者黃克翔攝）

體育中心／綜合報導

Lamigo桃猿與中信兄弟18日進行三連戰最後一場，兄弟洋投紐維拉首局被藍寅倫轟陽春砲，2局上張志豪回敬三分砲，目前兄弟3比1領先桃猿。

1局上兄弟進攻，岳東華中外野飛球被接殺一出局，王威晨中外野飛球被接殺兩出局，詹子賢站著遭到三振三出局。

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1局下桃猿進攻，陳晨威四壞球保送，林立二壘方向滾地球，形成雙殺兩出局，藍寅倫轟出陽春砲，幫助桃猿先馳得點，陳俊秀站著遭到三振三出局。

2局上兄弟進攻，林智勝左外野安打，陳子豪左外野安打，張志豪轟出本季第22轟，這支三分全壘打將比數反超成3比1，蘇緯達擊出內野安打，高宇杰觸擊短打，蘇緯達遭封殺一出局，王勝偉游擊上空飛球被接殺兩出局，岳東華揮棒落空三振三出局。

2局下桃猿進攻，朱育賢游擊上方飛球被接殺一出局，郭嚴文揮棒落空三振兩出局，梁家榮揮棒落空三振三出局。

3局上兄弟進攻，王威晨二壘滾地球一出局，詹子賢游擊方向滾地球兩出局，林智勝遭到頭部觸身球上壘，陳子豪四壞球保送，張志豪左外野飛球被接殺三出局。

過去以後援為主的洪聖欽，本季為猿隊先發投手人選之一，登板20場，其中4場為先發出賽，他擔任先發時戰績1勝1敗，防禦率為偏高的6.14。上一次他面對中信兄弟先發出賽是7月12日，當時投5.1局失5分都是自責分。

兄弟先發投手紐維拉，本季出賽10場，戰績3勝2敗，防禦率3.96，本季他曾四度對上Lamigo，其中兩場為優質先發，對戰戰績1勝1敗，對戰防禦率5.47。

雙方先發打序：
中信兄弟
岳東華 , 2B
王威晨 , 3B
詹子賢 , LF
林智勝 , 1B
陳子豪 , RF
張志豪 , CF
蘇緯達 , DH
高宇杰 , C
王勝偉 , SS

Lamigo桃猿
陳晨威 , CF
林立 , DH
藍寅倫, RF
陳俊秀 , 1B
朱育賢 , LF
郭嚴文 , 2B
梁家榮 , 3B
廖健富 , C
林承飛 , SS

關鍵字： 中職桃猿兄弟
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