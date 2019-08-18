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中職／第一指名范玉禹熬5年站穩一軍　心理諮商幫了大忙

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▲▼富邦悍將,范玉禹。（圖／記者季相儒攝）

▲范玉禹是2013年高中選秀會上義大第一指名的選手。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／新莊報導

義大犀牛（富邦悍將前身）在2013年高中選秀會，第一指名挑中范玉禹，他也在2015年就踏上一軍戰場，不過生涯初期表現不甚理想，近年轉往牛棚發展，本季在一軍有顯著地進步。身為基督徒的范玉禹表示，二軍時透過電話與教會進行心理諮商，讓他在心理層面獲得不少成長。

范玉禹本季在6月底才升上一軍，首戰中繼面對桃猿，繳出2.1局被敲3支安打無失分，有好的開始也讓他在一軍牛棚逐漸站穩腳步，儘管7月底遇到一波亂流，近幾戰還是找回初登一軍的手感，目前連3場中繼無失分，也成為富邦鐵牛棚中重要的一員。

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范玉禹受訪提到，本季上一軍首戰面對桃猿隊的表現，並不是讓他本季變穩的主因，而是今年在二軍階段，每個禮拜都有3天晚上透過電話與教會進行電話諮商，這帶給他在心裡層面很多幫助，也讓他的心態越來越成穩。

▲▼富邦悍將,范玉禹。（圖／記者季相儒攝）

▲范玉禹是本季富邦鐵牛棚中重要一員。（圖／記者季相儒攝）

范玉禹季初在二軍的表現其實不如去年，不過他自己認為去年秋訓吃很重的課程，自己的能力也有所增長，本季在二軍出賽的感覺也還不錯，只是內容沒有展現出來，被叫上一軍後就是把握機會，不要想得太多，努力把球給投好。

今年24歲的范玉禹，這是他第5個一軍賽季，本季登板14場，累積單季最多的14.1局，收下2勝1敗，4個救援點，防禦率3.77，各項數據不但都是生涯最佳的表現，相比生涯前幾個賽季，一軍防禦率還沒有少於雙位數過，也可見他在今年的成長有多顯著。

關鍵字： 中華職棒范玉禹富邦悍將
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