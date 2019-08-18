本田圭佑成立足球學校、投資柬埔寨農業　獲IFDA獎項提名

▲本田圭佑帶領柬埔寨國家隊訓練 。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

作為前日本隊國腳、現在是柬埔寨國家隊總教練的本田圭佑，5月告別了日前效力的澳超墨爾本勝利後，正專心帶領柬埔寨備戰9月的世界盃亞洲區資格賽，而他日前也被國際足球發展協會（IFDA）提名「Football Heroes Awards」候選，結果將在9月12日公布。

本田圭佑作為日本黃金一代成員，曾經效力於名古屋鯨魚、莫斯科中央陸軍、意甲AC米蘭、墨西哥帕丘卡，2018年俄羅斯世界盃之後宣佈離開國家隊，而更為人知的是作為柬埔寨國家隊總教練。本田圭佑日前離開了墨爾本勝利，不過並不打算回到J聯賽，他曾提到，「雖然還不知道下一步去哪，日本很好，但對我來說太安逸了，我喜歡各種挑戰，目標希望能夠在東京奧運拿下金牌。」

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而本田圭佑除了經營自己的足球生涯外，對於愛心公益也是不遺餘力，曾提到自己的願望是世界和平，並幫助許多弱勢國家發展足球，除了擔任柬埔寨男足總教練外，也在當地投資農業公司Agribuddy，和當地農民合作，並發展柬埔寨和印度的農業，改善當地人的生活。

據日媒《日刊運動》報導，本田圭佑熱心公益也獲得IFDA提名為「Football Heroes Awards」候選人，該獎項是針對在足球界做出教育等貢獻的獎項。另外本田圭佑在2012年就已經在大阪成立足球學校「SOLTILO」，在國內就有90間分校，國外共有11個國家1500名學童能夠學踢球。

另外也在盧安達等地方進行慈善等足球教學活動，目前約有1000名小朋友參與，本田圭佑希望持續為足球的普及做努力。投票結果將在9月12日於俄羅斯莫斯科公布。

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