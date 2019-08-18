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出走洋基加盟費城人　羅伯森手肘開刀2020賽季也報銷

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▲▼羅伯森（David Robertson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲費城人終結者羅伯森報銷。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

季前喊話幹大事的費城人，大事都還沒完成，就先被受傷的投手搞到一個頭兩個大。除了艾瑞塔（Jake Arrieta）本季報銷外，終結者羅伯森（David Robertson）也因爲手肘韌帶置換手術，確定今年和明年賽季都無法登板投球。

34歲的羅伯森在4月份因右肘後出現1級拉傷，被球團放入傷兵名單。一開始外界猜測他將於5月中展開投球復健，但他在練投幾球後又被「關機」。接下來的幾個月裡傷勢復原沒有任何進展。他於本週進行手肘韌帶置換手術，修復期至少需耗時14至16個月。

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羅伯森在去年休賽季投入自由市場，在遲遲等不到洋基續約的情況下，他與費城人達成2年2300萬美元共識，大聯盟生涯首度加入國聯球隊。他的生涯在2008年於洋基起步，隔年完整賽季就拿下世界大賽冠軍。

在2014年季後羅伯森被白襪以4年4600萬美元合約挖角，而在2017年他再度被交易回洋基組成鐵牛棚，並幫助球隊連續2年殺進季後賽。12年生涯一共661場出賽，累積137次救援成功，曾於2011年入選明星賽。

今年球季轉戰費城人，羅伯森受到手肘傷勢影響報銷，最後留下7場出賽、6.2局、6次三振、0勝1敗、防禦率5.40成績。

▲▼艾瑞塔暖機初登板，4局失3分送出5張老K。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾瑞塔同樣手肘動刀，本季提前結束。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 洋基費城人羅伯森
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