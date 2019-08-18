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尤瑞亞斯才克服投手絕症　卻因暴打女友被禁賽20場

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▲▼道奇尤瑞亞斯（Julio Urias）（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇潛力左投尤瑞亞斯因家暴被禁賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

道奇潛力左投尤瑞亞斯（Julio Urias）5月時因家暴被逮捕，現在收到大聯盟禁賽20場處分。根據美媒報導指出，尤瑞亞斯因為涉嫌暴打女友，嚴重違反聯盟家暴規範，對他祭出重罰。

今年5月中尤瑞亞斯在比佛利購物中心停車場與女子爭吵，並把該女子推倒在地，儘管女子稱是自己跌倒，但警方仍以涉嫌家庭暴力將他逮補，後來尤瑞亞斯以2萬美元交保，最後檢察官並未起訴尤瑞亞斯。在事件爆發後，大聯盟官方隨即介入調查。

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「今天我接受了大聯盟官方所做的禁賽處分，並同意不行使我的上訴權。」尤瑞亞斯透過球員工會發布聲明，「自5月以來，我一直配合執法部門和大聯盟的調查。雖然檢方沒有起訴，但我認為在事件中，我需要為自己的不當行為承擔全部責任。」

尤瑞亞斯躲過被起訴，但被要求必須接受長達52周的輔導課程。大聯盟今日公布20場禁賽處分後，他等於將會錯過5場先發，並預計於賽季末歸隊，繼續替道奇拚季後賽。

19歲就登上大聯盟的尤瑞亞斯，一度患上有投手絕症之稱的「肩傷」，過去2季合計僅有8場出賽。今年賽季他傷癒歸隊，目前6場先發出賽主投67.2局，投出67次三振，繳出4勝3敗、防禦率2.53成績。

關鍵字： 道奇尤瑞亞斯
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