日職／王柏融錯失建功5打數掛蛋挨3K　樂天逼和火腿

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿18日繼續在札幌巨蛋迎戰樂天金鷹，王柏融先發第6棒指定打擊，5打席都熄火，火腿與樂天鏖戰12局超過5小時比賽，最終以4比4握手言和。

火腿金子弌大先發，首局因1保送、1安打失掉1分，火腿1局下馬上反攻，西川遥輝、西川遥輝連續安打攻佔得點圈，近藤健介深遠中外野三壘安打帶回2分逆轉，渡邊諒高飛犧牲打再下一城。兩出局後王柏融登場，面對樂天金鷹石橋良太，遭到三振。

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火腿2局下攻勢再起，橫尾俊建保送上壘，靠著清水憂心短打推進上得點圈，中島卓也安打攻佔三壘，西川遙輝安打帶回1分，取得3分領先。3局下，近藤健介靠失誤上壘，接著清宮幸太郎敲出右外野飛球，渡邊諒敲出安打，攻佔一、二壘，王柏融敲出雙殺打瓦解攻勢，3局結束4比1領先。

樂天3局上反攻，銀次、和田戀安打追回1分，火腿先發投手金子弌大留下一、二壘跑者退場，公文克彥接替解危。4局下王柏融滿壘時面對第二任投手赫爾曼（Frank Herrmann）敲出右外野飛球留下殘壘，無緣連兩戰滿壘建功。7局上樂天金鷹靠著淺村榮斗破轟堀瑞輝追平為4比4。

8局下火腿進攻，清宮幸太郎率先安打，渡邊諒犧牲觸擊將跑者送上二壘，王柏融被三振，再度錯失建功機會。火腿由田中賢介代打選到保送，攻占一、二壘，谷口雄也代打，但挨三振未能超前，9局結束仍以4比4平手進入延長賽。10局下，樂天由高梨雄平接替，火腿近藤健介掃出二壘安打，谷内亮太觸身球上壘，渡邊諒遭到三振，王柏融也挨三振，石井一成也三振，連飆3K阻擋火腿反攻。

火腿後援投手村田透延長賽連2局好投6上6下，12局上兩出局後被連續敲出2安打，再靠近藤健介精采守備守住危機。12局下，大田泰示安打，近藤健介敲出雙殺打瓦解攻勢，19歲混血外野手萬波中正代打敲出游擊滾地球，雙方鏖戰12局以4比4平手。王柏融5打數無安打，錯失建功機會，挨3K，打擊率下滑至0.278。