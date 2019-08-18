百大新秀之首「小V葛」守備爆膝蓋　前次受傷缺席五週

▲百大新秀榜首小葛雷諾。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

百大新秀之首、藍鳥「星二代」小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）在18日對戰水手比賽，因左膝不適傷退。根據加拿大媒體《TSN》報導，這位三壘大物將要進行核磁共振檢查，不確定是否會進入傷兵名單。

今日藍鳥與水手之戰2局上，小葛雷諾在一次滾地球守備中，疑似弄傷的左膝蓋，雖然當下他能盡力完成守備，但膝蓋的疼痛程度讓他無法繼續留在場上，為保險起見，隨後被教練換下場，藍鳥球團將安排進一步檢查。

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This play happened before he left the game ... pic.twitter.com/M0igWzzJUq — Shi Davidi (@ShiDavidi) August 17, 2019

這已經不是小葛雷諾第一次弄傷左膝蓋，去年在小聯盟時也曾因為左膝髕骨肌受傷，休養了5週時間，如果左膝髕骨再次受傷，很有可能需要休養一段時間，而身為內野手的他短時間也無法負擔守備工作。

被評為本季最佳新秀的小葛雷諾於今年4月底登上大聯盟，目前在大聯盟出賽93場比賽，打擊三圍.274/.345/.464，擊出14支全壘打和54分打點。在傷勢還未確定的情況下，藍鳥三壘大關預計將由杜利（Brandon Drury）來扛。