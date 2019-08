百大新秀之首「小V葛」守備爆膝蓋　前次受傷缺席五週

▲百大新秀榜首小葛雷諾。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

百大新秀之首、藍鳥「星二代」小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)在18日對戰水手比賽,因左膝不適傷退。根據加拿大媒體《TSN》報導,這位三壘大物將要進行核磁共振檢查,不確定是否會進入傷兵名單。

今日藍鳥與水手之戰2局上,小葛雷諾在一次滾地球守備中,疑似弄傷的左膝蓋,雖然當下他能盡力完成守備,但膝蓋的疼痛程度讓他無法繼續留在場上,為保險起見,隨後被教練換下場,藍鳥球團將安排進一步檢查。

