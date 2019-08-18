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中職／游霆崴碰上洋投瑞安　運彩看好富邦勝統一

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▲▼富邦悍將,游霆崴。（圖／記者季相儒攝）
▲游霆崴。（圖／記者季相儒攝） 

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊18日下午5點05分在新莊球場交手富邦悍將，3連戰前2場雙方各拿1勝，今天統一洋投瑞安（Ryan Verdugo）首度對上富邦游霆崴，今日運動彩券開盤富邦讓統一1.5分，大小開8.5分。

遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率統一7-ELEVEn獅1.85、富邦悍將賠率1.65、讓分賠率開出富邦悍將讓1.5分賠率2.30，統一7-ELEVEn獅受讓1.5分，賠率1.40、大小分開出8.5分，大分賠率1.60，小分賠率1.90、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

瑞安本季13場出賽，有12場先發，戰績4勝5敗，70.2局被擊出92支安打，包括7支全壘打，46次三振，19次四死球，防禦率5.35，WHIP值1.54，今年碰過富邦4場，取得2勝1敗，對戰防禦率4.09，對戰被打擊率0.311。

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游霆崴本季8場出賽，有5場先發，戰績3勝1敗，33局被敲37安，包含3支全壘打，26次三振，11次四壞球，防禦率4.36，WHIP值1.45，今年碰過統一3場，拿1勝，對戰防禦率2.25，對戰被打擊率0.266，曾被蘇智傑敲過全壘打。

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