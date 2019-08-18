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夏聯／另類「中菲大戰」　台銀打造快速部隊拚冠

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▲DLIVE夏季聯賽，陳國維執教台銀處女秀。（圖／記者杜奕君攝）

▲台銀總教練陳國維打造球隊嶄新風格，在夏季聯賽收到不錯效果。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

DLIVE夏季籃球聯賽18日進入最終決賽日，冠軍戰將由重新改造出擊的台銀，對上菲律賓大學勁旅FEU，過去連續3季都在SBL例行賽墊底的台銀，在新任總教練陳國維改造下，強調快速機遇戰打法在夏季聯賽收到不錯成效，若能奪下此次夏季聯賽冠軍，對於球隊文化的重建將踏出重要一步。

▲▼ 健行對台銀 。（圖／DLIVE提供）

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本季台銀在新任總教練陳國維領軍下，強調「信任籃球」，並打造快速球風，雖然眾多主力因傷或個人調整高掛免戰牌，但台銀仍靠著7人軍團在4強擊敗裕隆，順利挺進本屆夏季聯賽冠軍戰。

總教練陳國維對於球隊整體表現感到滿意，也認為輸贏仍是其次，重點是球隊在休賽季期間，能否貫徹教練團所賦予的體系及球風。

▲台銀吳祐任、王泰傑、林柏偉，裕隆郭昭男。（圖／DLIVE提供）

不斷強調「團隊至上」，陳國維坦言，「攤開現在的台銀陣容，許多球員過去在別隊都是打不到球的選手，但目前的團隊打法與氣氛，卻是我相當喜歡且看中的。」

不過台銀在冠軍戰的對手菲律賓FEU也不好惹，雖然只是菲律賓大學隊，但陣中就擁有兩名外籍生，且整體球風快速富侵略性，此次夏季聯賽甚至曾兩度擊敗SBL勁旅璞園，對同樣強調Motion打法的台銀來說，絕對會是相當不錯的磨練機會。

▲▼ 台銀，陳侑昫 。（圖／DLIVE提供）

關鍵字： DLIVE夏季聯賽SBL籃球台銀陳國維王泰傑
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