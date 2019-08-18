中職／狀況恢復6成！川崎宗則：幸運遇到葉君璋

▲川崎宗則、葉君璋。（圖／記者張克銘攝）



記者劉峻誠／斗六報導

味全龍有可能在9月19日面對四川蛟龍，迎來隊史首場對外比賽，味全龍隊史首位洋將川崎宗則表示，自己的狀況恢復達到6成了，相信9月19日時就可以正式出賽。談到味全龍總教練葉君璋，川崎宗則說：「能遇到他真的很幸運。」

味全預計9月19日與四川進行交流賽，之後還會跟古巴、澳洲等地隊伍比賽，但四川隊因為簽證還有問題，目前不確定是否能成功到台灣。

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對於自己目前準備狀況，川崎表示，只準備好6成，不過在日本一直都有在練，所以現在只剩場地適應、多比賽找球感，就能回到過去的狀況。川崎說：「棒球是每一天都有比賽的運動，如果只有一天比賽，我可以百分之百狀態上場，但現在我必須花時間，找回每天都維持可以比賽的狀況。」

對於9月19日之前有沒有自信準備好，川崎說：「能不能上場要看總教練安排，但我有信心能準備好。」

談到總教練葉君璋，川崎宗則認為，葉總相當好溝通、交流，不只是為了我在想，他還會聽我的意見，很多事情都是以球隊為出發點著想，「很幸運在這個時間點，人生能遇到這麼好的教練」。

川崎宗則也知道葉君璋過去為了當教練，赴美去學習當教練的技能，川崎說：「他非常努力在自我成長，努力讓自己以及球隊變強，選手也都看在眼裡，總教練跟選手一同努力為了目標前進，這是我很喜歡的球隊氛圍，葉總很值得尊敬。」