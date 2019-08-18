林書豪將赴CBA？　大陸籃球名記爆：北京首鋼「無限接近」

▲林書豪可能到CBA？（圖／CFP）

體育中心／綜合報導

今夏成為自由球員的林書豪，至今還沒找到新東家，據傳可能將會赴陸發展，而大陸知名籃球記者宋翔今天就在微博中爆料，表示林書豪很有可能加盟CBA北京首鋼，「北京首鋼隊無限接近林書豪。」

上季林書豪原先效力老鷹，但在季中被交易到暴龍，儘管一度擔任先發控衛，卻因為適應不良沒有打出好表現，逐漸失去教練信任並且掉出輪換陣容，到了季後賽更只有垃圾時間才有出場機會，狀況相當慘淡。儘管隨隊奪下冠軍，但林書豪在暴龍卻沒有太多亮眼數據，導致今夏成為自由球員，卻沒有球隊願意簽下。

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今年等待時間是林書豪最漫長的一次，先前他來台分享時還落下男兒淚，認為自己遭到NBA放棄，雖然還在尋求NBA機會，但也表示未來肯定會赴CBA打球，也因此傳出多隊已和林書豪接洽商討。

而《北京青年報》記者宋翔今就在微博上爆料，「北京首鋼無限接近林書豪。」，宋翔在微博上表示，林書豪加盟北京有幾點原因，第一就是林書豪想到CBA打球，第二北京在談判時非常真誠因此打動了林書豪，第三則是北京市大城市，更是聯盟強隊，「雙方已經無限接近簽約，雖然還未落筆簽字，但是預計很快會簽約。」

▲大陸名記爆料林書豪可能加盟北京。（圖／翻攝自微博）