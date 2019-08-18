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中職／看到台灣不斷進步　珍奶是川崎宗則加入味全原因

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▲▼2019味全龍新秀簽約加盟記者會,川崎宗則,葉君璋。（圖／記者李毓康攝）

▲川崎宗則與葉君璋。（圖／記者李毓康攝）

記者劉峻誠／斗六報導

味全龍今年網羅前大聯盟球星川崎宗則擔任球員兼教練，川崎不到曾經待過的美職體系，反而來到台灣發展，他說：「因為這裡很近，而且我最喜歡喝珍珠奶茶。」

川崎宗則2000年開啟日職生涯，2012年轉戰美職，待過水手、藍鳥、小熊，2017年回到日職軟銀，不過因自律神經失調問題，無法繼續打球。川崎為了證明自己還能打球，所以積極尋找球隊，也曾向中職一軍隊伍詢問加入可能性，但最後還是沒有機會。在四處吃了閉門羹之後，剛好味全龍成立，也給了川崎宗則機會。

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味全希望能透過川崎的經驗帶領年輕球員，川崎也希望延續球員生涯，證明自己還能打。對於為何選擇台灣，而不是其他國家，川崎宗則說：「因為很近，這裡離福岡只要搭飛機2小時，去美國要8小時以上，而且我的太太、小孩都很怕搭飛機。重要的是，我最喜歡喝珍珠奶茶了。」

川崎過去在日職12年都是52號，但在美職時是選擇61、66號。來到台灣依舊選擇最熟悉的號碼，穿上背號52號，他說：「以前在藍鳥時，都會很忘記我是幾號，到底是簽66還是52，這次來到台灣時，我還沒有背號，但我很順手寫上52，我就問葉總，我可以選擇52嗎？因為我很怕我再簽錯號碼。」

這幾年川崎也觀察台灣棒球，覺得台灣一直在成長、進步，日前也到洲際棒球場觀看中信兄弟比賽，「我看了很多台灣選手，覺得他們有機會到日職、美職發展，有值得一拼的機會，我看到台灣球界跟球員都很努力，這也是台灣不斷成長的原因。」

關鍵字： 味全龍中華職棒川崎宗則
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