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世籃賽／美國又1人退出！　福克斯想率國王重返季後賽

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▲ 國王2017年新秀，福克斯（De`Aaron Fox）。（圖／達志影像／美聯社）

▲國王福克斯退出美國隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

世籃賽衛冕軍美國昨熱身賽擊敗西班牙，打臉外界看衰，強勢挑戰三連霸，沒想到隔天國王後衛福克斯(De'Aaron Fox)就表示為了備戰新賽季退出，美國陣容僅剩13人。

美國隊17日在自家進行最後一場比賽，靠著米歇爾(Donovan Mitchell)攻下13分、華克(Kemba Walker)也貢獻11分的帶領下，以90比81擊敗西班牙，接下來預計14位成員將前往澳洲備戰。

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不過，今國王控衛福克斯卻宣布，自己想要好好備戰新賽季，期盼能率領國王重返季後賽，因此決定對出美國，也不隨隊前往澳洲，美國陣容僅剩13人，表示馬刺小將懷特(Derrick White)有可能進入12人正式名單中。

福克斯加入美國隊2週以來在訓練、對抗賽表現亮眼，被看好有望進入正式名單成為華克替補，但據報導指出，在7日美國隊進行分組對抗賽時，福克斯上場15分鐘9投6中拿下12分，卻被教練波波維奇(Gregg Popovich)指責放棄了一些不錯的出手機會，昨對上西班牙他也只上場6分鐘、全隊最少。

美國隊在世界盃和捷克、日本、土耳其分在E組，首戰將面對捷克。

關鍵字： 世籃賽美國國王控衛福克斯
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