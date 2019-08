世籃賽／美國又1人退出！　福克斯想率國王重返季後賽

▲國王福克斯退出美國隊。(圖/達志影像/美聯社)



記者顏如玉/綜合報導

世籃賽衛冕軍美國昨熱身賽擊敗西班牙,打臉外界看衰,強勢挑戰三連霸,沒想到隔天國王後衛福克斯(De'Aaron Fox)就表示為了備戰新賽季退出,美國陣容僅剩13人。

美國隊17日在自家進行最後一場比賽,靠著米歇爾(Donovan Mitchell)攻下13分、華克(Kemba Walker)也貢獻11分的帶領下,以90比81擊敗西班牙,接下來預計14位成員將前往澳洲備戰。

不過,今國王控衛福克斯卻宣布,自己想要好好備戰新賽季,期盼能率領國王重返季後賽,因此決定對出美國,也不隨隊前往澳洲,美國陣容僅剩13人,表示馬刺小將懷特(Derrick White)有可能進入12人正式名單中。

De'Aaron Fox withdrawing from Team USA to focus on upcoming season with "goal" of making playoffs, per @ChrisBHaynes pic.twitter.com/pfco9Rj0m9