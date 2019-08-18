夏聯／渴望上場的公園阿伯　王泰傑負傷全力拚冠軍

▲王泰傑幫助台銀打進本屆DLIVE夏季聯賽冠軍戰。（圖／DLIVE提供）

記者杜奕君／新北報導

台銀在本屆DLIVE夏季聯賽展現全新氣勢，在新任總教練陳國維領軍下，一路挺進18日冠軍戰，將與菲律賓FEU大學爭冠。而這股「紅色旋風」再起，靠著的正是一群年輕戰力的奮起。其中，「公園阿伯」王泰傑展現超強戰力，他強調球員渴望的就是上場，即便左膝負傷自己仍會努力拚下去，全力把冠軍拿下來。

上季結束後遭金酒釋出，王泰傑一度面臨無球可打狀況，但隨後他輾轉加盟台銀，此次夏季聯賽也是王泰傑首度披上台銀戰袍參賽。

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而王泰傑整體表現也確實相當穩定，在台銀幾名國手級主力如陳順詳、張博勝、謝宗融、陳昱瑞都休兵缺陣情況下，台銀硬是一路挺進最後冠軍決賽，展現改變的氣勢。

其中，王泰傑在4強戰面對勁敵裕隆，全場繳出24分、11助攻的出色成績，招牌的「高拋投」，更讓裕隆禁區長人防不勝防，替紅衫軍成功收下冠軍賽門票。

王泰傑說，「拋射一直都有在練，就當作是自己多一種的武器，當然也感謝教練團肯讓我這樣出手，遇到長人我就會拿出這項本領。」

對於加盟台銀就幫助球隊打入DLIVE夏季聯賽冠軍戰，王泰傑表示，「我相信只要是球員，就會渴望上場，雖然左膝很痛但我還會堅持下去，菲律賓球風很粗，但我們也會打兇點，既然想拿冠軍，就全力拚下去。」

本屆DLIVE夏季聯賽冠軍戰將由台銀vs.菲律賓FEU大學，形成另類「中菲大戰」，至於季軍戰則是SBL兩強璞園、裕隆對決。

▲王泰傑本季轉戰台銀，期待再出發。（圖／DLIVE提供）