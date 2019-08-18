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中職直播／洪聖欽對兄弟拚對戰首勝　紐維拉先發對決

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▲▼Lamigo桃猿,洪聖欽。（圖／記者季相儒攝）

▲Lamigo桃猿洪聖欽。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟、Lamigo桃猿18日繼續交手，兄弟由洋投紐維拉掛帥先發，桃猿則由本土投手洪聖欽應戰，尋求對兄弟先發首勝。

紐維拉本季先發10場有6場優質先發，戰績3勝2敗，防禦率3.96，不過對戰桃猿1勝1敗，防禦率5.47偏高，對戰被打擊率0.284，對右打者被打擊率高達0.400，要小心林立、陳俊秀，兩人對戰打擊率皆破4成，且開轟過；對左打者被打擊率則是僅有0.186。

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洪聖欽本季出賽20場，包括先發4場，戰績4勝2敗，防禦率6.75，擔任先發投手成績是1勝1敗，防禦率6.14，近一次對兄弟先發是7月12日，5.1局挨8安失5分，但無關勝敗。

本季面對兄弟打線，洪聖欽被打擊率高達0.382，對右打者被打擊率0.438，對左打被打擊率也有0.333。

兩隊近10場比賽呈現兇猛火力，桃猿最近10場比賽6勝4敗0和，團隊打擊率0.301，擊出16支全壘打，平均單場得7分，不過團隊防禦率5.34，平均單場失6.3分，盼牛棚能回穩。

而兄弟最近10場比賽6勝4敗0和，團隊打擊率0.314，擊出14支全壘打，平均單場得5.3分，團隊防禦率3.50，平均單場失4.6分。

關鍵字： 中華職棒紐維拉洪聖欽中信兄弟Lamigo桃猿
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