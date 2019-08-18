世羽賽／BWF：期待戴資穎打破魔咒奪冠　找回高水準表現

▲戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽19日將於瑞士登場，台將在五單項都有選手出賽，其中暫退位世界球后的戴資穎，本屆力拼晉級四強拼牌。世界羽聯（BWF）也專文提到，戴資穎去年世錦賽爆冷8強止步，希望今年戴資穎能夠恢復好身手創佳績。

戴資穎今年在印尼公開賽無緣4強、日本公開賽爆冷輸給加拿大李文珊，過去五度參加世錦賽，卻都在8強止步，去年不敵大陸何冰嬌，本屆被列為大會第二種子，首輪一樣輪空，不過次輪對手將對上德國李怡逢（Yvonne Li）和印尼菲特里亞尼（Fitriani Fitriani）交手後的勝方。

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戴資穎如果次輪順利挺進後， 8強賽則是有機會對上印度辛度（pusarla v. sindhu），4強則可能交手大陸陳雨菲或是印度塞娜（Saina Nehwal）。

BWF官網作家Dev Sukumar分析本屆五單項的戰況，其中寫到本屆女單的戰況激烈，「去年橫掃巡迴賽冠軍的戴資穎，今年表現雖不像去年那樣突出，但今年期待戴資穎能夠打破他的世錦賽魔咒，找回過去他的高水準身手，很期待戴資穎能有好表現。」

另外包括日本山口茜、奧原希望、陳雨菲、辛度、泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon），也都會是挑戰冠軍的熱門人選。其中陳雨菲今年拿下全英公開賽冠軍、山口茜則是拿下印尼公開賽、日本公開賽連兩冠，同樣值得關注。

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