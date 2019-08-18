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中職／英文時代結束了！川崎宗則秀中文：加油！建民王

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▲川崎宗則、葉君璋。（圖／記者張克銘攝）

▲川崎宗則。（圖／記者張克銘攝）

記者劉峻誠／斗六報導

日籍球員川崎宗則加入味全龍，這名有大聯盟資歷，且在日本相當有份量的球員過去在美國時曾接受訪問，用搞笑的英文受訪，不過他說：「英文我已經忘差不多了，現在是中文的時代。」當場還秀了一句他第一句學會的中文，「加油！建民王！」

川崎宗則表示，2013年他與王建民都待在藍鳥，當時王建民站在投手丘上，他則擔任游擊手，每次都會聽到台灣球迷高喊：「加油！加油！建民王！」這也成為他第一句學會的中文。

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所以每次川崎都會跑去跟王建民用中文說：「加油加油建民王」，不過川崎笑說：「他應該是聽不懂我在說什麼，都露出一副，這傢伙到底在說什麼的表情。」

在離開藍鳥後，王建民與川崎宗則沒有聯絡，但這次來到台灣，川崎很希望能跟王建民見面。川崎說：「我聽說他有在台灣的隊伍擔任教練，希望見到他，男人之間不用聯繫，我們有緣分就會再見面，我也不會寫信給他的。」

談到語言，川崎說：「我毫無疑問是棒球天才，中文的話應該也是天才，發中文的唱片應該沒有問題，如果唱片公司看到我說的話，可能會來找我吧！希望我可以出一首饒舌專輯。」

川崎表示，希望有一天能公開自己的學中文秘笈，讓大家知道他每天有多努力學習。除了中文、日文、英文，川崎還會西班牙文，他表示，自己未來可能還會去歐洲，希望也學學德文，目標是學會全世界所有的語言，「在我活著的一天，我一定要完成這個目標。」

關鍵字： 味全龍中華職棒川崎宗則
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