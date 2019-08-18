紅襪哭哭！薩爾手肘不適進傷兵　本季能否再出賽未知

▲薩爾進入傷兵名單。（圖／路透社）



記者顏如玉／綜合報導

才剛剛達成生涯2000K，紅襪王牌左投薩爾(Chris Sale)卻在今日傳出手肘不適，被放入10天傷兵名單，本季能否再上場投球？紅襪總裁鄧布勞斯基(Dave Dombrowski)也無法給予肯定答案，他表示接下來還會再徵詢權威名醫安德魯斯(James Andrew)。

薩爾14日先發面對印泥安人，第3局一顆81.4英里滑球三振梅卡多(Oscar Mercado)達標生涯2000K，僅花1626局就超越「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）的1771.1局，締造歷史最速紀錄。

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鄧布勞斯基表示，薩爾當天投完以後沒有任何感覺，隔天才手肘不適，2天後他才跟隊醫說，經過MRI檢查為手肘發炎，暫時被放入傷兵名單，不過紅襪仍會再徵詢安德魯斯的意見，「就是不知道薩爾會不會同意去見他。」

對於自己的傷勢，薩爾明顯很沮喪，他告訴紅襪自己還需要時間消化，也拒絕和媒體談論此事。過去六年都入選賽揚獎，薩爾本季表現起伏，目前6勝11敗、防禦率4.40，加上紅襪另一賽揚左投普萊斯(David Price)先前也進入10天傷兵， 不確定歸期時間，也讓紅襪先發輪值成為一大問題。