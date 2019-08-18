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中信女子高球賽侯羽桑奪個人職業賽首冠　三天湧入7500觀眾

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▲▼ 2019中國信託女子公開賽冠軍侯羽桑 。（圖／主辦單位提供）

▲ 2019中國信託女子公開賽冠軍侯羽桑 。（圖／主辦單位提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

總獎金新臺幣500萬元的「2019中國信託女子公開賽」17日在林口高爾夫球場進行的最後一回合，創下兩項台灣高球史及賽史紀錄，一是抱走個人首座職業賽冠軍獎盃的中信推荐參賽台灣業餘選手侯羽桑，與今年拿下職業兩冠的妹妹侯雨薔，成為台灣女子高球史上第一對姐妹業餘選手在同一年都拿下職業賽冠軍的紀錄。

林口球場17日湧進5000名觀眾，三天共計7500位，都創下賽史最多觀眾紀錄。 侯羽桑賽後說，奪冠很開心且興奮，但也很五味雜陳，因為今年剛滿20歲，前兩場比賽表現不好，名次不佳；又因身體頻出狀況，兩次進出急診室，好像諸事不順；如今，去年的目標─奪下職業賽冠軍，今年終於達成，也看到自己的成長，將更有信心面對未來的生涯規劃。

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▲▼ 2019中國信託女子公開賽冠軍侯羽桑 。（圖／主辦單位提供）

侯羽桑先以一桿領先蔡佩穎之姿與及落後三桿的潘艷紅同在最後一組領先出發，前九洞她在第二及第三洞都抓鳥，總桿成績已經低於標準桿五桿，而蔡佩穎則因為切桿不理想，很難抓準距離，打出三鳥及五個柏忌，在第六洞及第七洞時均分別出現最大領先差距有五桿之多。

不過侯羽桑第七洞因三推柏忌丶第九洞因開球及第二桿丶第三桿都分別擊中樹的失誤，吞下「三柏忌」，把領先差距全都花掉了，九洞結束，侯羽桑領先差距縮小，只以低於標準桿一桿的總桿成績領先蔡一桿，領先潘兩桿。

後九洞侯羽桑發揮十足靭性，洞洞救帕，包括第十七洞的第二桿23碼切桿到旗洞邊，漂亮保帕；第十五及十六洞的四呎與七呎推桿，都能保住帕；而蔡佩穎在第十三及十四洞卻分別在第二桿出現失誤都吞下柏忌，只在第十洞抓下一鳥，因而最後落後兩桿落到第二名。

▲▼ 2019中國信託女子公開賽冠軍侯羽桑 。（圖／主辦單位提供）

侯羽桑發揮超級靭性，在第九洞苦吞三柏忌後，第十洞被蔡佩穎追平，仍沈住氣在後九洞打出九個帕，交出高於標準桿兩桿的74桿，以三回合總桿低於標準桿一桿的215桿，以兩桿勝差贏得冠軍獎盃。而潘艷紅後九洞因身體出狀況，頻吃柏忌，打出40桿，節節敗退，最後名列第八。

侯羽桑賽後說，自己這幾年最大的進步，並在這項比賽呈現出來的就是能未受到外在因素影響，仍能穩定執行自己應有的水準。她在第九洞打出三柏忌後，就告訴自己，「要沈住氣，還有九個洞，雖然當下也很氣自己，不過後來就算了，後九洞要穩住，不要爆桿就有機會贏。」

台灣職業女將蔡佩穎以高於標準桿一桿的217桿，兩桿之差名列亞軍，但抱走職業冠軍獎金台幣100萬元，
蔡佩穎賽後表示，她本來在侯羽桑連兩洞失誤後，只落後一桿時，本也想乘勢進擊，但是在第十四洞後自己無力追趕侯羽桑後，決定轉移目標，改為鎖定贏過潘艷紅就好，所以最後仍然冠軍百萬獎金入袋。

▲▼ 2019中國信託女子公開賽冠軍侯羽桑 。（圖／主辦單位提供）

 紐西蘭籍韓裔選手宋漢姬（Hanee SONG）打出今天最低桿66桿，與打出74桿的中信贊助球員謝瑀玲及泰國的蒂蒂亞（Titiya PLUCKSATAPORN）同以三回合220桿並列第三名作收；這也是謝瑀玲參加八年以來，寫下的最佳名次。

台灣選手劉嬿與泰國的蘇帕瑪（Supamas SANGCHAN）同以221桿並列第六名。原並列第三的中國職業女將潘艷紅今天因後六洞突然出現暈眩症狀，身體不適，勉強打完，交出78桿，最後以三回合222桿退至獨居第八名收場，最排名最好的中國選手。

侯家妹妹台灣業餘女將侯羽薔今天打出77桿， 以三回合227桿並列第十八名收場。她在今年台巡與菲巡共證的ICTSI Pradera Verde女子菁英賽與中巡張家港雙山挑戰賽都拿下冠軍；去年也贏得台巡賽南寶賽冠軍。

▼蔡佩穎名列亞軍 。

▲▼ 2019中國信託女子公開賽蔡佩穎名列亞軍 。（圖／主辦單位提供）

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關鍵字： 中信女子高球賽蔡佩穎侯羽桑
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