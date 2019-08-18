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保加利亞桌賽／莊智淵七局激戰惜遭葡萄牙逆轉　無緣晉級4強

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▲▼2018雅加達亞運,桌球,莊智淵。（圖／記者李毓康攝）

▲莊智淵。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者謝孟儒／綜合報導

國際桌球總會（ITTF）世界巡迴賽保加利亞公開賽正在進行，我國男單好手莊智淵七局逆轉英國好手皮契福德（PITCHFORD Liam）後，8強對上世界排名24的葡萄牙弗雷塔斯（FREITAS Marcos），最終雙方七局激戰，莊智淵以3比4吞敗，無緣4強。

目前世界排名來到36的莊智淵先是以七局4比3逆轉勝擊敗皮契福德，搶下8強賽門票， 8強賽對上世界排名24的葡萄牙弗雷塔斯，第一局開局莊智淵3：1、6：1、7：2，並持續9：2領先，順利以11：3拿下。第二局莊智淵0：2、1：6，以2：11被扳平。

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第三局莊智淵0：3落後追回一分，但仍以1：6、1：9、2：10落後，莊智淵3：11連丟兩局，總局數1比2落後，第四局莊智淵3：0、5：1領先，但是被追上至一分差，又被追至8平，莊智淵連拿2分又被追至11平，13：11局數2比2扳平。

進入第五局，莊智淵1：2落後，從4：3、6：4反超，8：4領先，再以11：4局數3比2反超，取得聽牌優勢進入第六局，莊智淵2：0領先卻被追至2：4落後，莊智淵5：11再被扳平局數，進入七局大戰後，雙方多次平手上演激戰，可惜戰至10平時，莊智淵被對手連下2分，以總局數3比4落敗，無緣晉級4強。

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關鍵字： 保加利亞桌賽莊智淵
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