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中職／萊福力跳過先發中繼差點輸　伯納：既定安排結果不好

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▲▼中信兄弟,萊福力。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟萊福力。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／桃園報導

中信兄弟今天(17日）先發投手廖乙忠投6局失2分，只用78球退場，換上萊福力中繼卻壓不住桃猿火力，只投0.1局被連打4支安打，留下滿壘退場，遭到逆轉落後，差一點落敗，中信兄弟總教練伯納表示，這是既定的投手調度，只是萊福力沒有完成任務，但今天是適合讓萊福力中繼調整的日子。

廖乙忠在1局下被3支安打失2分，從1局下第2出局開始，投到6局結束都是3上3下，沒有再被安打，只有5局下投出1次保送，只用78球，中信兄弟在7局上結束以5比2領先桃猿。

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中信兄弟在7局下換由洋投萊福力中繼，被陳俊秀、朱育賢及郭嚴文連3支安打占滿壘，再被梁家榮右外野二壘安打失2分，一出局後故意保送林泓育成滿壘後退場，鄭佳彥接手造成二壘滾地出局但失1分被扳平，再換上鄭凱文投球，故意保送林立成滿壘，左外野飛球形成失誤失2分，反以5比7落後。

幸好中信兄弟在8局上攻進3分，再以1分超前，最後由李振昌救援，以1分險勝。

為何換上萊福力中繼？伯納表示，這是賽前擬定好的投手調度策略，讓廖乙忠投5到6局，再讓萊福力上來投1局，廖乙忠成功執行任務，但萊福力並沒有，萊福力以前也是中繼投手，本季防禦率也不錯，只是今年沒有投好，可惜事與願違結果不好。

為何要讓萊福力跳過先發？伯納表示，先發投手狀況穩定，加上之前因雨延賽，萊福力有一點疲勞，今年投球局數累很快，一切客觀環境，讓他跳過一次先發，由於距離下一次先發太久，於是安排今天讓他中繼，如果有一次還是會這樣調度，可能有不同的好結果。

關鍵字： 中華職棒
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