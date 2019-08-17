夏聯／剩7人照樣闖冠軍戰　台銀拚勁感動教頭陳國維

▲台銀王泰傑單場轟下24分、11助攻，領軍台銀打進夏季聯賽冠軍戰。（圖／DLIVE提供）

記者杜奕君／新北報導

即便傷兵不斷僅剩7人應戰，本季以「信任」為主軸重新出發的台銀，17日在4強戰面對強敵裕隆，靠著「公園阿伯」王泰傑24分、11助攻帶領下，94比87擊敗裕隆，順利取得晉級冠軍戰，將與菲律賓FEU大學爭冠。台銀新任總教練陳國維透露，「看到全隊這種高度拚勁，第3節真的感動到有揪心的感覺。」

連續3季都在SBL例行賽墊底無緣季後賽，台銀上季結束後教練團大幅變動，改由陳國維接任總教練一職，而此次DLIVE夏季聯賽也是台銀重新出發的首個正式盃賽。

請繼續往下閱讀...

此次台銀在夏季聯賽也確實打出煥然一新球風，強調快速的Motion打法，確實令外界眼睛為之一亮，17日4強戰遭遇裕隆，台銀也是一路領先，即便末節裕隆前鋒邱柏璋上演飆分秀，但台銀隨後由王泰傑帶起一波14比2猛烈攻勢，最終就以7分勝出，18日將與菲國FEU大學爭冠。

▲台銀吳祐任單場有6助攻演出。（圖／DLIVE提供）

台銀總教練陳國維表示，「今天只剩7人應戰，我知道球員們很累，但每名球員仍積極做到教練要求的，第3節我心裡真的是一陣感動，有種心酸酸的揪心感覺。」

陳國維強調，「這就是我想要營造團隊的感覺，現有的這批球員很多都是過去打不到球的選手，他們必須證明自己，我也不怕讓各隊知道，這季我們的主體就是這樣的Motion打法，截至目前為止球員的表現我很滿意，但也還是希望他們持續提升。」

此戰台銀攻勢猛烈，除了王泰傑狂轟24分、6籃板、11助攻、2抄截，林任鴻、李其恩各拿14分，龍弘元13分、陳佑昫12分，吳祐任也有9分、6助攻、3抄截。

輸球的裕隆，18日將與璞園爭奪本屆夏季聯賽季軍，此戰邱柏璋表現出色狂轟29分，郭昭男持續穩定發揮貢獻18分、6籃板、2抄截。

▲裕隆郭昭男此戰仍穩定貢獻18分。（圖／DLIVE提供）